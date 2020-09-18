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Milli Savunma Bakanlığı: TCG Gediz fırkateyni Doğu Akdeniz'deki eğitimlerini tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz fırkateyninin Doğu Akdeniz'deki eğitimlerini başarıyla tamamladığını açıkladı.

AA18 Eylül 2020 Cuma 10:36 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 10:42
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Gediz Fırkateynimiz, harekata hazırlık faaliyetleri kapsamında su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020'de Doğu Akdeniz'de başarıyla icra etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, eğitimden fotoğraflar da kullanıldı.

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