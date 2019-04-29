Milli Savunma Bakanlığı yeni logosunu tanıttı

Milli Savunma Bakanlığının yeni logosunda Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan tarihte kurulan Türk devletlerini temsil eden 16 yıldız yer aldı.

Türkiye'nin dünyadaki önemini vurgulamak için logonun merkezinde ay yıldız konumlandırıldı.

TÜRK KILICI DETAYI

Yeni logoda meşe yaprağı bakanlığın devamlılığını ve kararlığını, bilinen en eski Türk kılıcı “Kilij” ise kurumun köklü geçmişini ve gücünü simgelemek amacıyla kullanıldı.

(TRT Haber)