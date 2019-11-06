23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7641
  • 6,3883
  • 275.827
  • 100493
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

Milli Savunma Bakanlığınca Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Anıtkabir'in anlatıldığı video hazırlandı.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Videoda, Anıtkabir'e gelen ziyaretçilerin kullandığı ve resmi törenlerin başlangıç noktası olan Aslanlı Yol'un görüntülerine yer verilerek, şu bilgiler paylaşıldı: "262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol'un başında Atatürk'ün ardından Türk ulusunun yaşadığı derin acıyı simgeleyen 3 kadın ve 3 erkek heykeli yer almaktadır. Yolun iki yanında Atatürk'ün Türk ve Anadolu tarihine verdiği öneme atıfla, Anadolu'da büyük bir devlet kurmuş olan Hititlerin aslan üslubuna uygun olarak oturmuş halde 24 aslan heykeli bulunmaktadır. Türk mitolojisinde güç ve kudreti temsil eden aslanlar, duruşları itibarıyla sakindirler. Bu Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına dokunulmadığı sürece barıştan yana olduğunu göstermektedir."

Aslanlı yolun yaklaşık 5'er santimetre aralıklı ve asimetrik döşenmiş taşlardan oluştuğu aktarılan videoda, "Yolun her iki yanında Virginia cinsi ardıçlar yer almaktadır. Dört mevsim yapraklarını dökmeyen Virginia ardıçlarının dikilmesinin nedeni ise ziyaretçileri şehrin görüntüsünden uzaklaştırarak Atatürk'ü ziyaret etmeye hazırlamaktır." bilgisi verildi.

Atatürk'ün aziz naaşının ebedi istirahatgahına, Türk askerinin omuzlarında 10 Kasım 1953'te bu yoldan taşındığı anlatılan videonun sonunda, Büyük Önder'in "Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır." sözüne yer verildi.

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Beşiktaş'ta 6 yıldız isim İstanbul'da bırakıldı

Beşiktaş'ta 6 yıldız isim İstanbul'da bırakıldı

Konut ve çeyiz hesabına alternatif modeller yolda

Konut ve çeyiz hesabına alternatif modeller yolda

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

4 kardeşin sır ölümünde ilk tespit

4 kardeşin sır ölümünde ilk tespit

Türk bilim insanı Hawking'den ilham aldı, konuşma cihazı üretti

Türk bilim insanı Hawking'den ilham aldı, konuşma cihazı üretti

'Soğuklar başladı...' notuyla paylaşıldı! Hepsini vücuduna sarmış

'Soğuklar başladı...' notuyla paylaşıldı! Hepsini vücuduna sarmış

Anne kızın 112 mesaisi

Anne kızın 112 mesaisi
 

POPÜLER HABERLER

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul'da depremlerle battı... Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'da depremlerle battı... Havadan böyle görüntülendi

Burada konaklamak cesaret ister! Hayaletli oteller

Burada konaklamak cesaret ister! Hayaletli oteller

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA