Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anıtkabir' açıklaması: Tören usule uygun değildi, personel uyarıldı

İmamoğlu'nun oldubitti ile kendini İBB Başkanı ilan etme çabalarının bir parçası olan bugün gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyareti hakkında Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Ziyarette "Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine" uyulmadığına dikkat çeken MSB, konuyla ilgili personelin ikaz ediliğini açıkladı.

MSB, bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edildiği, konuya ilişkin ilgili personele uyarıda bulunulduğu belirtti.

Açıklamada, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.