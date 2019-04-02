Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anıtkabir' açıklaması: Tören usule uygun değildi, personel uyarıldı
CHP'li İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçları kesinleşmeden ve itiraz süreci devam ederken kendini İBB Başkanı olarak ilan etmişti. İmamoğlu YSK resmi sonuçları açıklamadığı halde, ortada mazbata yokken bugün Anıtkabir'e giderek özel defteri İBB Başkanı yazısıyla imzaladı.İmamoğlu'nun, seçimlere itirazların ardından oy sayım süreci devam ederken İBB Başkanı sıfatıyla Anıtkabir ziyaretinde usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket etmesine Milli Savunma Bakanlığı tepki gösterdi.
İmamoğlu'nun oldubitti ile kendini İBB Başkanı ilan etme çabalarının bir parçası olan bugün gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyareti hakkında Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
Ziyarette "Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine" uyulmadığına dikkat çeken MSB, konuyla ilgili personelin ikaz ediliğini açıkladı.
MSB, bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edildiği, konuya ilişkin ilgili personele uyarıda bulunulduğu belirtti.
Açıklamada, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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