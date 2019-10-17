Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygusal paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklara yardımlarını anlatan bir video paylaştı.
- İHA
Bakanlığın sosyal medya hesabından duygusal bir video paylaşıldı. “Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor. Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek” ifadelerinin yer aldığı videoda, PKK/PYD/YPG’den kurtarılan Tel Abyad’da Mehmetçiğin çocuklara sevgi ve şefkatle yaklaştığı görüldü.
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