Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygusal paylaşım

Bakanlığın sosyal medya hesabından duygusal bir video paylaşıldı. “Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor. Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek” ifadelerinin yer aldığı videoda, PKK/PYD/YPG’den kurtarılan Tel Abyad’da Mehmetçiğin çocuklara sevgi ve şefkatle yaklaştığı görüldü.