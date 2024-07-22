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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel marş' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Mutlu Barış Harekâtı'nın 50'nci yılı dolayısıyla söz ve müziği Bando Binbaşı Hakan Özgen'e ait olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı hazırlandı' denildi.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 17:38 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel marş' paylaşımı
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bando Komutanlığı tarafından "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı" hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, sözü ve müziği Bando Binbaşı Hakan Özgen'e ait olan ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bando Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı Korosu tarafından seslendirilen marşı, sosyal medya hesabından paylaştı.

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