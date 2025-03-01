Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mehmetçiğin ilk sahuru paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun. Yurdun dört bir yanında, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimiz de ilk sahurlarını yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Tüm İslam Âleminin Ramazan ayı mübarek olsun.



Yurdun dört bir yanında, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimiz de ilk sahurlarını yaptı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/VjkhO8ivPy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 1, 2025