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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mehmetçiğin ilk sahuru paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin dört bir yanında ve sınır ötesinde görevlerini sürdüren Mehmetçiğin ilk sahurlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 15:19 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mehmetçiğin ilk sahuru paylaşımı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun. Yurdun dört bir yanında, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimiz de ilk sahurlarını yaptı." ifadeleri kullanıldı.

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