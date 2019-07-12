Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) S-400 sistemi teslimatının ilk aşamasının bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatıldığı bildirildi.SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlık ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya inen ilk uçakla gerçekleştirildi.

Sisteme ait parçaların teslimatlarına gelecek günlerde devam edilecek. Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacak.



Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

400 KİLOMETRE MENZİL

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

10 SANİYEDEN KISA SÜREDE TEPKİ VERİYOR

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

S400 MÜ? PATRİOT MU?

S-400’ün özellikleri

Menzili 250 km

Balistik füze tespiti ve vuruş mesafesi 60 km

Radar tespit mesafesi 600 km

İntikale hazırlık süresi 5 dakika

Patriot sisteminin özellikleri

Menzil 160 kilometre

Balistik füze tespiti ve vuruş mesafesi 45 kilometre

Radar tespit mesafesi 150 kilometre

İntikale hazırlık süresi 30 dakika

PATRIOT FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİNİN MODİFİKASYONU

PAC-1

Radar sisteminin tarama açıları geliştirildi, program yazılımı iyileştirildi. Taktik balistik füzelere karşı etkinliği artırıldı.

PAC-2

Program yazılımında değişiklikler yapıldı, yeni ateşleyici fünye ve vurucu unsurlar monte edilen füzenin muharebe bölümündeki çalışmalar tamamlandı.

PAC-3

“Stels” teknolojisi kullanılarak fırlatılanlar da dahil olmak üzere taktik balistik ve kruz füzelerinin savaş başlıklarına önleme yapacak şekilde geliştirildi.

PAC-3 MSE

Patriot, yüksek güçlü motoru, geliştirilmiş aerodinamik özellikleri ve mükemmelleştirilmiş navigasyon sistemiyle diğerlerinden ayrılıyor. PAC-3’e kıyasla menzil çapı bir buçuk kat artırıldı (füzenin mutlak özellikleri gizli tutuluyor).

S-400’LERİN MODİFİKASYONU

S-500 “Prometey” Füze Savunma Sistemleri

Uzun menzilli mobil füze savunma sistemi olup her türlü aerodinamik ve balistik hedefler için geliştirilmektedir.

Önleme Menzili

ABD’li muadili THAAD’ın 2-3 kat üzerinde…

Uzaydan…

Öncelikli olarak yakın uzay alanındaki nesneleri imha etmek için geliştiriliyor.

…çok düşük yüksekliklere kadar

Hedefler arasında yerden 5 metre mesafeye kadar kat edebilen “Tomahawk” kruz füzeleri yer alıyor.

Çoklu görev özelliği

Kompleks, operatif-taktik hava savunma sistemlerinin ve stratejik füze savunma sistemlerinin imkanlarını bir arada barındırır.

Evrensellik

Sistem, Rusya Federasyonu’nda faal olan tüm hava savunma unsurlarını ortak enformasyon alanında entegre eder.

Sürat

Belirlenen göreve göre, sistemin reaksiyon süresi dört saniyeyi aşmaz.