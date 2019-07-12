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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: S-400 teslimat süreci başladı

Rusya'dan temin edilen S-400 füze sisteminin birinci grup malzemeleri Mürted Hava Meydanı'na geldi. Milli Savunma Bakanlığı, 'S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün başlandı.' açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017’de imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" ifadesine yer verildi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) S-400 sistemi teslimatının ilk aşamasının bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatıldığı bildirildi.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlık ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya inen ilk uçakla gerçekleştirildi.

Sisteme ait parçaların teslimatlarına gelecek günlerde devam edilecek. Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacak.
 

S-400’LERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.
 
400 KİLOMETRE MENZİL
 
S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.
 
10 SANİYEDEN KISA SÜREDE TEPKİ VERİYOR
 
Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.
 
 
S400 MÜ? PATRİOT MU?
 
S-400’ün özellikleri
 
Menzili 250 km
 
Balistik füze tespiti ve vuruş mesafesi 60 km
 
Radar tespit mesafesi 600 km
 
İntikale hazırlık süresi 5 dakika
 
Patriot sisteminin özellikleri
 
Menzil 160 kilometre
 
Balistik füze tespiti ve vuruş mesafesi 45 kilometre
 
Radar tespit mesafesi 150 kilometre
 
İntikale hazırlık süresi 30 dakika
 
PATRIOT FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİNİN MODİFİKASYONU
 
PAC-1
 
Radar sisteminin tarama açıları geliştirildi, program yazılımı iyileştirildi. Taktik balistik füzelere karşı etkinliği artırıldı.
 
PAC-2
 
Program yazılımında değişiklikler yapıldı, yeni ateşleyici fünye ve vurucu unsurlar monte edilen füzenin muharebe bölümündeki çalışmalar tamamlandı.
 
PAC-3
 
“Stels” teknolojisi kullanılarak fırlatılanlar da dahil olmak üzere taktik balistik ve kruz füzelerinin savaş başlıklarına önleme yapacak şekilde geliştirildi.
 
PAC-3 MSE
 
Patriot, yüksek güçlü motoru, geliştirilmiş aerodinamik özellikleri ve mükemmelleştirilmiş navigasyon sistemiyle diğerlerinden ayrılıyor. PAC-3’e kıyasla menzil çapı bir buçuk kat artırıldı (füzenin mutlak özellikleri gizli tutuluyor).
 
S-400’LERİN MODİFİKASYONU
 
S-500 “Prometey” Füze Savunma Sistemleri
 
Uzun menzilli mobil füze savunma sistemi olup her türlü aerodinamik ve balistik hedefler için geliştirilmektedir.
 
Önleme Menzili
 
ABD’li muadili THAAD’ın 2-3 kat üzerinde…
 
Uzaydan…
 
Öncelikli olarak yakın uzay alanındaki nesneleri imha etmek için geliştiriliyor.
 
…çok düşük yüksekliklere kadar
 
Hedefler arasında yerden 5 metre mesafeye kadar kat edebilen “Tomahawk” kruz füzeleri yer alıyor.
 
Çoklu görev özelliği
 
Kompleks, operatif-taktik hava savunma sistemlerinin ve stratejik füze savunma sistemlerinin imkanlarını bir arada barındırır.
 
Evrensellik
 
Sistem, Rusya Federasyonu’nda faal olan tüm hava savunma unsurlarını ortak enformasyon alanında entegre eder.
 
Sürat
 
Belirlenen göreve göre, sistemin reaksiyon süresi dört saniyeyi aşmaz.

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