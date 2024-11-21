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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'ndaki eğitimlere ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'ndaki eğitimlere ilişkin fotoğrafları paylaştı.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 19:49 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'ndaki eğitimlere ilişkin paylaşım
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Azerbaycan İkili SAT Tatbikatı-2024 kapsamında, Aksaz'da 'Gemi Zapt ve Müsadere' eğitimleri icra edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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