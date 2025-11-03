İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0504
  • EURO
    48,4454
  • ALTIN
    5441.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen ile görüştü
Güncel

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen ile görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i kabul etti.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 17:24 - Güncelleme:
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen ile görüştü
ABONE OL

Akar TBMM'de, makamındaki görüşmede, Finlandiya ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu belirtti.

Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle bu ilişkilerin daha da güçleneceğini dile getiren Akar, daha önce yapılan görüşmelerde, askeri eğitim işbirliği, savunma sanayisi konularında iki ülkenin birbirini destekleyecek çok alanlarının olduğu konusunda mutabık kalındığını vurguladı.

Hamalainen ise görüşme sonrasında, Akar'ın "Tekrar hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık." demesi üzerine Türkçe olarak "Hoş bulduk, çok teşekkürler." karşılığını verdi.

  • TBMM Başkanı Hulusi Akar
  • Hulusi Akar
  • Pirkko Mirjami Hamalainen

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.