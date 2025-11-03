Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen ile görüştü

Akar TBMM'de, makamındaki görüşmede, Finlandiya ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu belirtti.

Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle bu ilişkilerin daha da güçleneceğini dile getiren Akar, daha önce yapılan görüşmelerde, askeri eğitim işbirliği, savunma sanayisi konularında iki ülkenin birbirini destekleyecek çok alanlarının olduğu konusunda mutabık kalındığını vurguladı.

Hamalainen ise görüşme sonrasında, Akar'ın "Tekrar hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık." demesi üzerine Türkçe olarak "Hoş bulduk, çok teşekkürler." karşılığını verdi.