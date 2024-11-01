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Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan terörle mücadele mesajı: Mehmetçik gömmeye devam edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu belirterek, 'PKK'lı, YPG'li teröristler, destekleyenler, önündekiler, arkasındakiler, yanındakiler, terör sevicileri başaramayacaksınız, kaybedeceksiniz. Tek kurtuluş adalete teslim olmak, yoksa Mehmetçik gömmeye devam edecek' dedi.

IHA1 Kasım 2024 Cuma 17:30 - Güncelleme:
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan terörle mücadele mesajı: Mehmetçik gömmeye devam edecek
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Mecliste yaptığı konuşmayı sosyal medyada yayınladı.

Akar paylaşımında, "24 Temmuz 2015'ten itibaren başlayan terörle mücadele operasyonlarımız önce İkiyaka Dağları'nda dağların temizlenmesiyle devam etti. Türk askerinin, Mehmetçiğin karşısında tutunamayacağını anlayan teröristler il ve ilçelere gitmek suretiyle kazdıkları çukurlarla bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ve kazdıkları çukurlara Mehmetçik tarafından gömüldüler. PKK ve YPG ile mücadelemiz taarruzi bir anlayışla yüksek moral ve motivasyonla her şeye rağmen terörü yerinde, kaynağında yok etmek meselesiyle devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar'dan terörle mücadele vurgusu: Amacımız terörü ortadan kaldırmak

"TEK KURTULUŞ TESLİM OLMAK"

Akar mesajında ayrıca, "Sonuç olarak 'girilemez' yerlere Mehmetçik girmiştir, 'ulaşılamaz' denilen yerlere de çok şükür ulaşmıştır. Mehmetçiğin nefesi özet olarak teröristlerin ensesinde. PKK'lı, YPG'li teröristler, destekleyenler, önündekiler, arkasındakiler, yanındakiler, terör sevicileri başaramayacaksınız, kaybedeceksiniz. Tek kurtuluş adalete teslim olmak, yoksa Mehmetçik gömmeye devam edecek" dedi.

Akar: 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan musibetten milletimizi kurtaracağız

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