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Milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 19 kontenjan için milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
Milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak
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MEB'den yapılan açıklamaya göre, başvurular 11-15 Ağustos'ta alınacak.

Başvurular 18-20 Ağustos'ta öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek.

Ardından Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayların sisteme yüklediği belgeler 27 ve 28 Ağustos'ta il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek, uygun başvurular onaylanacak.

Atama sonuçları, "2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında yapılacak atamalarla ilan edilecek.

  • milli eğitim bakanlığı
  • sözleşmeli öğretmen
  • milli sporcu

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