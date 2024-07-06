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  • Milli Takım'a coşkulu destek! Treni durduran Marmaray makinisti maçı taraftarla beraber izledi
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Milli Takım'a coşkulu destek! Treni durduran Marmaray makinisti maçı taraftarla beraber izledi

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Marmaray'ı durduran makinist Hollanda-Türkiye maçını taraftarla beraber izledi.

IHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 23:49 - Güncelleme:
Milli Takım'a coşkulu destek! Treni durduran Marmaray makinisti maçı taraftarla beraber izledi
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Bakırköy'de Marmaray'ı durduran makinist Hollanda-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti. Bir süre maçı izleyen makinist daha sonra oradan ayrılarak seferine devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy'de kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray'ı durdurarak taraftara eşlik etti. Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Türkiye'de Milli Takım sevinci! Marmaray bile durdu
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