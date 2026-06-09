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Milli takıma milli eser! MHP Lideri Bahçeli'nin isteğiyle hazırlandı

Erzurumlu sanatçı ve MHP Tortum Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Öngel'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine A Milli Futbol Takımımız için bestelediği marş sosyal medya platformlarında büyük beğeni topladı.

IHA9 Haziran 2026 Salı 09:37 - Güncelleme:
Milli takıma milli eser! MHP Lideri Bahçeli'nin isteğiyle hazırlandı
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Milliyetçi Hareket Partisi, 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Takım için hazırlanan marşı kamuoyuyla paylaştı.

MHP'den yapılan açıklamada, marşın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin isteğiyle hazırlandığı belirtildi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı" denildi. Açıklamada, "Arkanızdayız" adlı marşın Ahmet Öngel tarafından seslendirildiği ifade edildi. Sözleri Hacı Kısır, beste ve müziği Ahmet Öngel ve Mustafa Beyazkuş'a ait eser sosyal medya platformlarında kısa sürede büyük ilgi gördü.

Marşın sözleri şöyle:

Ay Yıldızın aslanları /Yazar yeni destanları/Kupanın Alparslanları Arkanızdayız.

Biz sizinle zirvedeyiz/ Bir, beraber Türkiye'yiz/Tek yumruğuz, tek yüreğiz Arkanızdayız.

Çağ kapatın, çağlar açın/Tüm cihana ışık saçın/ Bayrak bayrak, akın akın Arkanızdayız.

Ay Yıldızın neferleri/Kutlu olsun seferleri/ Kazanacak zaferleri Arkanızdayız.

Beş bin yıllık tarih ile /Fetih ile, Fatih ile /Şuurumuz Çanakkale Arkanızdayız.

Kızıl Elma amaç ile /Ay Yıldızlı kıvanç ile/Türkiye bir inanç ile Arkanızdayız.

Bekle bizi Amerika/ Bizim çocuklar harika/Hedef Ay Yıldız şahika Arkanızdayız.

  • Ahmet Öngel marşı
  • Devlet Bahçeli marşı
  • A Milli Futbol Takımı

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