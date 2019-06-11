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Milli Takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlığa Norveç'ten tepki geldi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'daki havalimanında saatlerce bekletilmesi ve futbolcu Emre Belözoğlu'na mikrofon tutulduğu sırada fırça uzatılmasına Norveç'den de tepki geldi.

  • DHA
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'daki havalimanında saatlerce bekletilmesi ve futbolcu Emre Belözoğlu'na mikrofon tutulduğu sırada fırça uzatılması büyük tepki topladı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da iki gündür olay konuşulurken Norveç'ten de ilginç bir destek geldi. Norveç'de yaşayan üniversite öğrencisi Marisletta Vistholm kullanıcı adıyla bir genç kız İngilizce olarak bir tweet paylaştı ve "İnsanlara düşmanca davrananları ... Irk ya da millet önemli değil. En basit şeyi bile bu dünyada yapamıyoruz. Ne kötü bir dünya" yazdı. 
 
Genç kızın bu paylaşımı ise en çok konuşulan konu haline geldi. Bir anda binlerce mesaj alan Vistholm'a evlilik teklifleri, iltifatlar, ekleme talepleri ve teşekkürler yağdı. Kendisine gelen mesajların uzunluğunu göstermeye çalışan genç kadının mesaj kutusundaki binlerce mesajı gösterdiği video ise yaklaşık 2 dakika sürdü. Gelen mesajlardan bir kısmı ise gülümsetti. 

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