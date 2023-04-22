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Milli tekvandocu Batuhan Çakmak trafik kazasında hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 15:12 - Güncelleme:
Milli tekvandocu Batuhan Çakmak trafik kazasında hayatını kaybetti
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Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Berat Şahin (20) idaresindeki 52 DK 434 plakalı otomobil, yol ortasındaki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

Kazada, milli tekvandocu olduğu öğrenilen Batuhan Çakmak (20), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan sürücü Şahin ile yaralılar Yasin Kaymak (22), Bensu Şahin (19) ve Göksu Güven (18), sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Berat Şahin'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

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