Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden sanık 5 yılla yargılanacak

Milli voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyonluk sevincine gölge düştü. Şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalan genç voleybolcu "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa koştu. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi oldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Şikayetin ardından harekete geçen polis, Mustafa Neşeli Bakırköy'de yakalanmıştı.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa Neşeli 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"DUYGUSAL YAKINLIK HİSSETMEYE BAŞLADIM!"

Mustafa Neşeli, savcılık ifadesinde, "Sosyal medya hesabıma düşen reklamlarda firmanın yüzü olan Hande Baladın isimli şahısı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp reklamları engellemek istedim. Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık hissetmeye başladım" diyerek suçlamaları kabul etmişti.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sabah'ın haberine göre, düzenlenen iddianamede Mustafa Neşeli sanık, Milli voleybolcu Hande Baladın ise müşteki olarak yer aldı.

Hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendirme aşamasında.