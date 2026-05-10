Güncel

Millilerimize araç bagajını reva gördüler! CHP'li belediyeden büyük mağduriyet

Marmaris Belediyesi'nin havuzlarını kapattığı sporcular ‘amfitiyatroda yüzerken' şimdi de bagajda başka ilçelere taşındıkları ortaya çıktı. Muğla'daki antrenmandan dönen araçtaki 9 sporcudan 4'ünün bagajdan indiği görüldü.

Akşam Gazetesi10 Mayıs 2026 Pazar 07:46
CHP'li Marmaris Belediyesi, 'yüksek maliyet' gerekçesiyle 21 yıllık yüzme havuzunu kapattı; 300'den fazla sporcu açıkta kaldı.

AKŞAM, çaresiz çocukların amfitiyatroda idman yaptığı anlara ait görüntüleri gündeme taşıdı. Yüzücülerin bir kısmının da 'taşımalı eğitim'e geçtiği ortaya çıktı. Ailelerin çocuklarını kendi imkanlarıyla Muğla merkez ve Ortaca'daki kapalı havuzlara taşınmaya başladığı; ancak araçlarda yer kalmayınca bazı sporcuların bagajda taşındığı görüldü.

PSİKOLOJİ VE DERSLERİ BOZULDU

Bagajdaki yıldızlar arasında Türkiye Şampiyonu Yağmur Çelik (14) ile geçen ay Milli Takım'a seçilen ve temmuzda Bulgaristan'da ay yıldızlı mayoyu ilk kez giyecek olan Alara Ada Arı (15) da yer aldı.

Temmuz ayında Bulgaristan'da Türkiye'yi temsil edecek olan Alara Ada Arı, "Diğer sporcularla eşit şartlarda yarışmıyoruz. Marmaris'te çalışabileceğimiz bir havuz istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Veliler, çocukların hem psikolojik olarak etkilendiğini hem de derslerinden geri kaldığını söyledi. Hüseyin Ertegün, "Kızım ödevlerini arabada yapıyor, yemeğini yolda yiyor" derken; Ali Özkaynak ise "Çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak, vatana faydalı bireyler olsun istiyoruz" dedi. Tülin Ahi Akın da çocukların sürekli yolculuk nedeniyle çok yorulduğunu ve derslerine daha az zaman ayırabildiğini anlattı.

  • Marmaris Belediyesi
  • CHP
  • havuz
  • bagaj

