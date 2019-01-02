Millipiyango.gov.tr büyük ikramiye son dakika hangi ilçede nerede bayide satıldı? Yılbaşı ikramiyesi kim kazandı?

MİLLİ PİYANGO 2019 SIRALI TAM LİSTE
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: İSTANBUL-MERKEZ
70000000 TL ikramiye kazanan numaralar
7615536
7000000 TL ikramiye kazanan numaralar
9915188
1000000 TL ikramiye kazanan numaralar
0486336 0610463 1926666 2136781 2875253 3250156
5528334 6131177 8233872 8977111
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
0103560 0133578 0191598 0670313 0924716 0947679
1031575 1120429 1131242 1221601 1232342 1522796
1962365 2242485 2395575 2712944 3693186 4912810
5726108 5841416 6112732 6223577 6231814 6553565
7408276 8053948 8527137 8838637 9920808 9932306
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
0064351 0227300 0275026 0288843 0311785 0405960
0418959 0623640 0721332 0775428 0834419 0900714
1021024 1089984 1162214 1239018 1391631 1414149
1570815 1742752 1877083 1879952 1909816 2009124
2091315 2111451 2137831 2328360 2331038 2468556
2812546 3370692 3390879 3505819 3532471 3534207
3612675 3854045 3921507 4010699 4104575 4130012
4167002 4255554 4332479 4564984 4895655 5018248
5294592 5310270 5458699 5474455 5562983 5592621
5629165 5630524 5634563 5717956 5722664 5723211
5801547 5837803 5954746 5960725 6110740 6131726
6153438 6165630 6348375 6470203 6644224 6670250
6702120 6710678 6943751 6961375 7042930 7224993
7307807 7443529 7472714 7605212 7750400 8021512
8033117 8181550 8326641 8508943 8586125 8653551
8826172 9055377 9116053 9211357 9411138 9741612
9782126 9813310 9885420 9931794
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
0025507 0067055 0180365 0213989 0366671 0456023
0530798 0571785 0636411 0653976 0671539 0785120
0807580 0808959 0819488 0828779 0832464 0873912
0882263 0914191 0941438 0985266 1184533 1200814
1218755 1280694 1326597 1329132 1358547 1477955
1486111 1516171 1564530 1680393 1743897 1918336
1922130 1980899 2014498 2016470 2065261 2119714
2122241 2213343 2243040 2255591 2265937 2291649
2299726 2322191 2344288 2364695 2400859 2404025
2472219 2510040 2513455 2532197 2636554 2676675
2782621 2883286 2883694 2937694 2980680 2985514
3065605 3113128 3231026 3247628 3366072 3403805
3414866 3473620 3490942 3578954 3623629 3646728
3692123 3714602 3819554 3865464 3884731 3953742
4012346 4113201 4146873 4264517 4325610 4332352
4337350 4456170 4545492 4608984 4640599 4649320
4667213 4713335 4716272 4877367 4889328 4921767
4939078 4940793 4973845 5010235 5011057 5109970
5130370 5135668 5149011 5221868 5400353 5440023
5513085 5564393 5622063 5708752 5726900 5802796
5821655 5923323 5997409 6010468 6071719 6078090
6101150 6113849 6134239 6257787 6297840 6302816
6310117 6391275 6427314 6431862 6509926 6574115
6582514 6649308 6745484 6766694 6840976 6844857
6977354 6978591 7010023 7069429 7096917 7098509
7155318 7157965 7192920 7194814 7201030 7226164
7264469 7272719 7364898 7376245 7437938 7500066
7528462 7600784 7629206 7656671 7762615 7765588
7768621 7828269 7834690 7919122 7962177 8139926
8333615 8360173 8381584 8500395 8527892 8532274
8668803 8765241 8797209 8894432 8953591 8982123
8996565 9003778 9055337 9078081 9240785 9269994
9295782 9308788 9459352 9798483 9825249 9919808
9947532 9961621
Son 6 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
010720 043315 050673 052473 069480 069977
072615 095271 114566 126799 127341 150356
180634 206867 227844 243096 251467 285256
286672 316420 321310 333360 351070 355400
356054 361080 363914 379585 429153 432187
484142 484331 566545 571724 579692 602089
658374 678511 709714 727629 739043 755807
802880 822703 898439 924500 929000 963454
965174 975966
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
01726 01857 01962 03003 03121 04697
05836 06080 08849 09630 10287 10993
11380 11479 16140 20245 22126 23981
25212 25490 26487 27286 27693 28343
31123 32217 33091 33222 34253 35289
36904 38065 39797 43222 43339 43635
44769 45920 46984 47046 48707 49082
51548 51716 52079 54235 54690 56533
58104 58944 59390 60003 60020 60022
61503 61762 62359 63027 63172 64287
64368 65109 66147 69606 70921 71953
72244 72498 73021 74035 74052 74240
76664 76729 76885 77586 77996 77999
78896 80139 80547 81241 82341 83508
84612 85452 86223 86515 86632 87299
87324 88558 91807 92243 92646 93695
94042 98306 98604 99436
Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
0170 0294 0883 0994 1341 1396
1504 1526 2160 2180 2698 2881
3502 3669 3724 4479 4888 5156
5165 5591 5597 5836 5999 6324
6427 6434 6480 6664 6733 7019
7122 7220 7229 7422 7619 7791
7941 8330 9103 9689
Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
054 092 137 139 155 187
191 228 296 325 372 386
424 479 693 699 770 798
805 954
Son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanan numaralar
17 27 43 44 72 77
99
Son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanan numaralar
4 9
70000 TLTeselli ikramiyesi kazanan numaralar
0615536 1615536 2615536 3615536 4615536 5615536
6615536 7015536 7115536 7215536 7315536 7415536
7515536 7605536 7610536 7611536 7612536 7613536
7614536 7615036 7615136 7615236 7615336 7615436
7615506 7615516 7615526 7615530 7615531 7615532
7615533 7615534 7615535 7615537 7615538 7615539
7615546 7615556 7615566 7615576 7615586 7615596
7615636 7615736 7615836 7615936 7616536 7617536
7618536 7619536 7625536 7635536 7645536 7655536
7665536 7675536 7685536 7695536 7715536 7815536
7915536 8615536 9615536
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GÖREVLERİ
3670 sayılı kanun ile kurulan Milli Piyango idaresinin görevleri 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenmiştir. Buna göre Piyango idaresinin görevlerinin başında piyango biletlerini basmak, piyango, sayısal loto, şans topu, on numara, hemen-kazan planlarını hazırlamak, bu oyunları uygulamak ve ikramiyelerini dağıtmak gelir. Ayrıca bu kanunla her türlü eşya piyangosu şans oyunları ve müşterek bahis benzeri oyunları düzenleme yetkisi ile denetimi piyango idaresinin görevidir. Piyango idaresi buna ilaveten uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve bunlarla ortaklıklara girip işbirliği yapma yetkisine sahiptir (*)
Kısaca her türlü şans oyunu düzenleme ve denetleme ile bu konuda Türkiye'yi temsil edip, ortaklıklara girip işbirliği yapma yetkisine sahiptir.
(*) 45. Resmi Gazete, T. 1 Haziran 1993, Sayı 19834, s. 1.
KURUM BİLGİLERİ
İDARİ YAPI
İdarenin Merkez Teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimlerinden, Taşra Teşkilatı ise 18 ilde 22 şubeden oluşmaktadır..
İdarenin karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı, Başbakanın önerisi ile atanan bir, Bakanın önerisi ile atanan iki üye olmak üzere altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürdür.
Milli Piyango İdaresi, kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, piyango, hemen-kazan, sayısal loto ve benzeri oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, talih oyunları ve işletmelerini denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere kurulmuştur.
MİLLİ PİYANGO TELEGONDAN NASIL SORGULANIR?
1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)
2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)
3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2018
4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)
5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.
6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.
Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.
Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?
10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.
AMORTİ NEDİR?
Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
TESELLİ NEDİR?
Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR
61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE
9794035
AMORTİLER BELLİ OLDU
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6
500 BİN TL KAZANAN NUMARA
4136086
1 MİLYON KAZANAN NUMARA
757022
2 MİLYON KAZANAN NUMARA
9201621
5 MİLYON KAZANAN NUMARA
2551923
10 MİLYON KAZANAN NUMARA
0798081
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.
0 : 4
1 : 8
2 : 10
3 : 17
4 : 4
5 : 7
6 : 4
7 : 9
8 : 8
9 : 6
SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI?
Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI GECESİ KAÇ LİRA DAĞITACAK?
Bu sene Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak açıklandı. Toplam çekiliş kapsamlarında verilecek olan toplam ikramiye ise 390 milyon 910 bin lira olacak.Yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.
YILBAŞINDAN SON 20 YILDA ÇIKAN NUMARALAR
2017 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9794035
2016 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2796288
2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013
2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160
2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451
2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374
2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149
2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270
2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160
2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924
2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383
2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833
2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345
2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127
2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322
2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202
2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990
2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783
1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891
SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?
Satın alınan Milli Piyango biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini ifade ediyor.
El ile kontrol edildiğinde Milli Piyango biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor.
Biletin sol alt bölümünde bulunan güvenlik numarası ve ultraviyole ışıkta görülen mavi yeşil renklerin de yine biletin sahte olup olmadığını ortaya çıkardığı dile getiriliyor.
GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR
61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE
9794035
AMORTİLER BELLİ OLDU
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6
500 BİN TL KAZANAN NUMARA
4136086
1 MİLYON KAZANAN NUMARA
757022
2 MİLYON KAZANAN NUMARA
9201621
5 MİLYON KAZANAN NUMARA
2551923
10 MİLYON KAZANAN NUMARA
0798081
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.
0 : 4
1 : 8
2 : 10
3 : 17
4 : 4
5 : 7
6 : 4
7 : 9
8 : 8
9 : 6
SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI?
Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti.
SON DÖRT YILDA MİLLİ PİYANGO İSABET EDEN NUMARALAR VE ŞEHİRLER
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2015 sonuçlarına göre 50 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2692160. Çeyrek bilet, Ankara, Aydın (2) ve Niğde'ye çıktı.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2016 sonuçlarına göre 55 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 0556013. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Adana'dan bir kişiye çıktı.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2017 sonuçlarına göre 60 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2796288. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Antalya'dan bir kişiye çıktı.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
02223 02436 02522 02622 03037 05057
05267 05474 05575 05730 07791 08894
09224 09507 09529 09713 10498 10787
12982 13458 16439 20561 23142 23426
24008 27231 27522 29113 31683 32318
32427 35906 38132 38427 40053 41174
41509 42776 43471 43867 45932 47061
49981 50260 50261 50693 52765 56300
56815 57274 58143 58801 59416 59914
60785 61592 63350 64828 66491 66510
70483 70956 78073 79917 80341 81021
84854 85368 85624 86063 89672 90497
92840 92895 93302 95673 95883 97023
97379 98064
Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
0520 0696 0942 1194 1315 1571
1890 1893 1902 3113 3175 3367
3429 3909 4369 4450 4496 4540
4562 4646 4934 5435 5851 6242
6347 6348 6452 6528 6559 7142
7353 7579 7637 8143 8275 9319
9380 9440 9626 9687
Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
041 114 171 201 246 253
292 309 433 466 631 680
720 727 749 807 812 836
940 948
Son 2 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar
03 05 22 38 44 61
77
Son 1 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
4 6
61000 TLTeselli ikramiyesi kazanan numaralar
0794035 1794035 2794035 3794035 4794035 5794035
6794035 7794035 8794035 9094035 9194035 9294035
9394035 9494035 9594035 9694035 9704035 9714035
9724035 9734035 9744035 9754035 9764035 9774035
9784035 9790035 9791035 9792035 9793035 9794005
9794015 9794025 9794030 9794031 9794032 9794033
9794034 9794036 9794037 9794038 9794039 9794045
9794055 9794065 9794075 9794085 9794095 9794135
9794235 9794335 9794435 9794535 9794635 9794735
9794835 9794935 9795035 9796035 9797035 9798035
9799035 9894035 9994035
MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları ise şöyle:
Çeyrek bilet: 17,50 TL
Yarım bilet: 35 TL
Tam bilet: 70 TL
31 ARALIK 2018 İKRAMİYE TABLOSU
Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:
1 adet 70.000.000
1 adet 7.000.000
10 adet 1.000.000
30 adet 100.000
100 adet 10.000
200 adet 5.000
500 adet 1.000
10.000 adet 400
40.000 adet 300
200.000 adet 200
700.000 adet 140
2.000.000 adet 70
63 Teselli İkramiyesi 70.000
TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905
TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000
31 ARALIK 2017 İKRAMİYE TABLOSU
1 adet 61.000.000
1 adet 10.000.000
1 adet 5.000.000
1 adet 2.000.000
1 adet 1.000.000
1 adet 500.000
MİLLİ PİYANGO TELEGONDAN NASIL SORGULANIR?
1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)
2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)
3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2015
4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)
5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.
6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.
Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.
Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.
Diyanet'ten açıklama : Milli Piyango haramdır parasıyla sevap işlenmez
Yılbaşıdan önce her yıl sorulan klasik soru 'Milli Piyango haram mı' sorusudur. Milli Piyango haram mı sorusuna Diyanet'ten yanıt geldi. Diyanet; ''Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları haramdır ve yapılan iyilikten de sevap beklenmez" açıklamasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan yılbaşı öncesi öncesinde "Piyangodan kazanılan para haram mı" sorusuna "Haram, bununla yapılan iyilikten de sevap beklenmez" karşılığını verdi.1 Ocak 2019'a sadece 4 gün kaldı. 2018'in son günlerinde kimileri için en büyük heyecan, Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık gecesi düzenleyeceği 70 milyon lira ikramiyeli büyük yılbaşı çekilişi. Ancak, her yıl olduğu gibi "şans oyunundan kazanılan para haram mı, buradan gelen parayla sevap yapılır mı" soruları da yine gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen soruya yanıt verdi.
KUMARDIR VE HARAMDIR
Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu konuyu şu şekilde açıklıyor: "Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları (Milli Piyango, loto, toto, at yarışı, kazı kazan ve benzeri), kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194)
SEVAP BEKLEMEYİN
Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 189)."
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