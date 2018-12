millipiyango.gov.tr son dakika 1 Ocak Salı Milli Piyango çekiliş sonuçları 2019 Yılbaşı Milli Piyango tam liste indir

millipiyango.gov.tr adresinde 2019 Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş sonuçları son dakika her yıl heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin bu seneki ikramiyesi 70 Milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? İlk sonuçlar saat kaçta açıklanmaya başlanacak? Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi'ni kazanan bilet saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak. Saat 20:30’a kadar büyük ikramiye açıklanmış olacak Geçtiğimiz yıllarda çekiliş saat 18:00’da başlıyor ve 23:45’e kadar devam ediyordu. Milli Piyango çekilişinin saatinin değişikliği konusunda gerekçe gösterilmedi. Farklı çevreler tarafından “Milli Piyango haramdır” tepkileri nedeniyle mi bu kararın alındığı bilinmiyor. Bu sene Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak açıklandı. Toplam çekiliş kapsamlarında verilecek olan toplam ikramiye ise 390 milyon 910 bin lira olacak.Yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Bu arada Yılbaşıdan önce her yıl sorulan klasik soru 'Milli Piyango haram mı' sorusudur. Milli Piyango haram mı sorusuna Diyanet'ten yanıt geldi. Diyanet; ''Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları haramdır ve yapılan iyilikten de sevap beklenmez" açıklamasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan yılbaşı öncesi öncesinde "Piyangodan kazanılan para haram mı" sorusuna "Haram, bununla yapılan iyilikten de sevap beklenmez" karşılığını verdi.1 Ocak 2019'a sadece 4 gün kaldı. 2018'in son günlerinde kimileri için en büyük heyecan, Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık gecesi düzenleyeceği 70 milyon lira ikramiyeli büyük yılbaşı çekilişi. Ancak, her yıl olduğu gibi "şans oyunundan kazanılan para haram mı, buradan gelen parayla sevap yapılır mı" soruları da yine gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen soruya yanıt verdi.

MİLLİ PİYANGO CANLI OLARAK YAYINLANACAK Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen yılbaşı çekilişi www.mpi.gov.tr adresinde canlı olarak izlenebilecek. Canlı yayında gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişi 15.00 itibariyle başlayacak. Büyük ikramiyelerin çekilişi 20.00 itibariyle çekilmeye başlanacak. Amorti ve 70 milyonluk ikramiyenin çekilişinin ise 20.30’te yapılması bekleniyor. MİLLİ PİYANGO YILBAŞI GECESİ KAÇ LİRA DAĞITACAK? Bu sene Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak açıklandı. Toplam çekiliş kapsamlarında verilecek olan toplam ikramiye ise 390 milyon 910 bin lira olacak.Yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. YILBAŞINDAN SON 20 YILDA ÇIKAN NUMARALAR 2017 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9794035 2016 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2796288 2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013 2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160 2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451 2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374 2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149 2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270 2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160 2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924 2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383 2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833 2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345 2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127 2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322 2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202 2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990 2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783 1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891 SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR? Satın alınan Milli Piyango biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini ifade ediyor. El ile kontrol edildiğinde Milli Piyango biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor. Biletin sol alt bölümünde bulunan güvenlik numarası ve ultraviyole ışıkta görülen mavi yeşil renklerin de yine biletin sahte olup olmadığını ortaya çıkardığı dile getiriliyor. GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR 61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE 9794035 AMORTİLER BELLİ OLDU Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6 500 BİN TL KAZANAN NUMARA 4136086 1 MİLYON KAZANAN NUMARA 757022 2 MİLYON KAZANAN NUMARA 9201621 5 MİLYON KAZANAN NUMARA 2551923 10 MİLYON KAZANAN NUMARA 0798081 MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır. 0 : 4 1 : 8 2 : 10 3 : 17 4 : 4 5 : 7 6 : 4 7 : 9 8 : 8 9 : 6 SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI? Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti. SON DÖRT YILDA MİLLİ PİYANGO İSABET EDEN NUMARALAR VE ŞEHİRLER Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2015 sonuçlarına göre 50 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2692160. Çeyrek bilet, Ankara, Aydın (2) ve Niğde'ye çıktı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2016 sonuçlarına göre 55 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 0556013. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Adana'dan bir kişiye çıktı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2017 sonuçlarına göre 60 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2796288. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Antalya'dan bir kişiye çıktı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı. Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 02223 02436 02522 02622 03037 05057 05267 05474 05575 05730 07791 08894 09224 09507 09529 09713 10498 10787 12982 13458 16439 20561 23142 23426 24008 27231 27522 29113 31683 32318 32427 35906 38132 38427 40053 41174 41509 42776 43471 43867 45932 47061 49981 50260 50261 50693 52765 56300 56815 57274 58143 58801 59416 59914 60785 61592 63350 64828 66491 66510 70483 70956 78073 79917 80341 81021 84854 85368 85624 86063 89672 90497 92840 92895 93302 95673 95883 97023 97379 98064 Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar 0520 0696 0942 1194 1315 1571 1890 1893 1902 3113 3175 3367 3429 3909 4369 4450 4496 4540 4562 4646 4934 5435 5851 6242 6347 6348 6452 6528 6559 7142 7353 7579 7637 8143 8275 9319 9380 9440 9626 9687 Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 041 114 171 201 246 253 292 309 433 466 631 680 720 727 749 807 812 836 940 948 Son 2 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar 03 05 22 38 44 61 77 Son 1 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 4 6 61000 TLTeselli ikramiyesi kazanan numaralar 0794035 1794035 2794035 3794035 4794035 5794035 6794035 7794035 8794035 9094035 9194035 9294035 9394035 9494035 9594035 9694035 9704035 9714035 9724035 9734035 9744035 9754035 9764035 9774035 9784035 9790035 9791035 9792035 9793035 9794005 9794015 9794025 9794030 9794031 9794032 9794033 9794034 9794036 9794037 9794038 9794039 9794045 9794055 9794065 9794075 9794085 9794095 9794135 9794235 9794335 9794435 9794535 9794635 9794735 9794835 9794935 9795035 9796035 9797035 9798035 9799035 9894035 9994035 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR? Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları ise şöyle: Çeyrek bilet: 17,50 TL Yarım bilet: 35 TL Tam bilet: 70 TL 31 ARALIK 2018 İKRAMİYE TABLOSU Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak: 1 adet 70.000.000 1 adet 7.000.000 10 adet 1.000.000 30 adet 100.000 100 adet 10.000 200 adet 5.000 500 adet 1.000 10.000 adet 400 40.000 adet 300 200.000 adet 200 700.000 adet 140 2.000.000 adet 70 63 Teselli İkramiyesi 70.000 TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905 TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000 31 ARALIK 2017 İKRAMİYE TABLOSU 1 adet 61.000.000 1 adet 10.000.000 1 adet 5.000.000 1 adet 2.000.000 1 adet 1.000.000 1 adet 500.000 MİLLİ PİYANGO TELEGONDAN NASIL SORGULANIR? 1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX) 2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.) 3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2015 4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.) 5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın. 6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz. Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz. Diyanet'ten açıklama : Milli Piyango haramdır parasıyla sevap işlenmez Yılbaşıdan önce her yıl sorulan klasik soru 'Milli Piyango haram mı' sorusudur. Milli Piyango haram mı sorusuna Diyanet'ten yanıt geldi. Diyanet; ''Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları haramdır ve yapılan iyilikten de sevap beklenmez" açıklamasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan yılbaşı öncesi öncesinde "Piyangodan kazanılan para haram mı" sorusuna "Haram, bununla yapılan iyilikten de sevap beklenmez" karşılığını verdi.1 Ocak 2019'a sadece 4 gün kaldı. 2018'in son günlerinde kimileri için en büyük heyecan, Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık gecesi düzenleyeceği 70 milyon lira ikramiyeli büyük yılbaşı çekilişi. Ancak, her yıl olduğu gibi "şans oyunundan kazanılan para haram mı, buradan gelen parayla sevap yapılır mı" soruları da yine gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen soruya yanıt verdi. KUMARDIR VE HARAMDIR Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu konuyu şu şekilde açıklıyor: "Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları (Milli Piyango, loto, toto, at yarışı, kazı kazan ve benzeri), kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194) SEVAP BEKLEMEYİN Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 189)."