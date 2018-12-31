millipiyango.gov.tr son dakika 1 Ocak Salı Milli Piyango çekiliş sonuçları 2019 Yılbaşı Milli Piyango tam liste indir
millipiyango.gov.tr sitesinde yoğunluk yaşanmayı başladı sebebi ise 1 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları son dakika 2019 Yılbaşı Milli Piyango tam liste indir arama sorgusundan geçiyor. Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesi bu gece bir kişiyi veya kişileri zengin edecek. 1 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları son dakika haberlerleri ise her yıl olduğu gibi siteniz wwww.star.com.tr adresinde olacak aynı şekilde www.millipiyango.gov.tr adresi de sizlere 1 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçlarını anı anına sunacak. 31 Aralık Pazartesi gecesi yani bu gece milyonların beklediği yılbaşı özel çekilişinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bir sürü çekilişin yapılacağı bu günde Milli Piyango rakamlarını takip etmenize gerek olmadan sorgulama motoru ile biletinize çıkan ikramiyeyi rahatça öğrenebilirsiniz. Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye dudak uçuklatmıştı. Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Milli Piyango ikramiyesi yıllara göre büyük artış göstermiştir. İstatisliklere göre 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen sene büyük iramiye tutarı ise 61 milyon olmuştu. Bu sene ki 1 Ocak Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesi ise 9 milyon daha fazla olacak. Hepinize bol şanslar diliyoruz.
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SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?
Satın alınan Milli Piyango biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini ifade ediyor.
El ile kontrol edildiğinde Milli Piyango biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor.
Biletin sol alt bölümünde bulunan güvenlik numarası ve ultraviyole ışıkta görülen mavi yeşil renklerin de yine biletin sahte olup olmadığını ortaya çıkardığı dile getiriliyor.
GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR
61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE
9794035
AMORTİLER BELLİ OLDU
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6
500 BİN TL KAZANAN NUMARA
4136086
1 MİLYON KAZANAN NUMARA
757022
2 MİLYON KAZANAN NUMARA
9201621
5 MİLYON KAZANAN NUMARA
2551923
10 MİLYON KAZANAN NUMARA
0798081
MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları ise şöyle:
Çeyrek bilet: 17,50 TL
Yarım bilet: 35 TL
Tam bilet: 70 TL
31 ARALIK 2018 İKRAMİYE TABLOSU
Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:
1 adet 70.000.000
1 adet 7.000.000
10 adet 1.000.000
30 adet 100.000
100 adet 10.000
200 adet 5.000
500 adet 1.000
10.000 adet 400
40.000 adet 300
200.000 adet 200
700.000 adet 140
2.000.000 adet 70
63 Teselli İkramiyesi 70.000
TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905
TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000
31 ARALIK 2017 İKRAMİYE TABLOSU
1 adet 61.000.000
1 adet 10.000.000
1 adet 5.000.000
1 adet 2.000.000
1 adet 1.000.000
1 adet 500.000
MİLLİ PİYANGO TELEGONDAN NASIL SORGULANIR?
1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)
2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)
3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2015
4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)
5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.
6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.
Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.
Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.
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