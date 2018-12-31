millipiyango.gov.tr son dakika 1 Ocak Salı Milli Piyango çekiliş sonuçları 2019 Yılbaşı Milli Piyango tam liste indir

MİLLİ PİYANGO CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen yılbaşı çekilişi www.mpi.gov.tr adresinde canlı olarak izlenebilecek. Canlı yayında gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişi 15.00 itibariyle başlayacak. Büyük ikramiyelerin çekilişi 20.00 itibariyle çekilmeye başlanacak. Amorti ve 70 milyonluk ikramiyenin çekilişinin ise 20.30’te yapılması bekleniyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI GECESİ KAÇ LİRA DAĞITACAK?

Bu sene Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak açıklandı. Toplam çekiliş kapsamlarında verilecek olan toplam ikramiye ise 390 milyon 910 bin lira olacak.Yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

YILBAŞINDAN SON 20 YILDA ÇIKAN NUMARALAR

2017 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9794035

2016 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2796288

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?

Satın alınan Milli Piyango biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini ifade ediyor.

El ile kontrol edildiğinde Milli Piyango biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor.

Biletin sol alt bölümünde bulunan güvenlik numarası ve ultraviyole ışıkta görülen mavi yeşil renklerin de yine biletin sahte olup olmadığını ortaya çıkardığı dile getiriliyor.

GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR

61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE

9794035

AMORTİLER BELLİ OLDU

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

4136086

1 MİLYON KAZANAN NUMARA

757022

2 MİLYON KAZANAN NUMARA

9201621

5 MİLYON KAZANAN NUMARA

2551923

10 MİLYON KAZANAN NUMARA

0798081

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6

SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI?

Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti.

SON DÖRT YILDA MİLLİ PİYANGO İSABET EDEN NUMARALAR VE ŞEHİRLER

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2015 sonuçlarına göre 50 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2692160. Çeyrek bilet, Ankara, Aydın (2) ve Niğde'ye çıktı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2016 sonuçlarına göre 55 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 0556013. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Adana'dan bir kişiye çıktı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2017 sonuçlarına göre 60 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2796288. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Antalya'dan bir kişiye çıktı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

02223 02436 02522 02622 03037 05057

05267 05474 05575 05730 07791 08894

09224 09507 09529 09713 10498 10787

12982 13458 16439 20561 23142 23426

24008 27231 27522 29113 31683 32318

32427 35906 38132 38427 40053 41174

41509 42776 43471 43867 45932 47061

49981 50260 50261 50693 52765 56300

56815 57274 58143 58801 59416 59914

60785 61592 63350 64828 66491 66510

70483 70956 78073 79917 80341 81021

84854 85368 85624 86063 89672 90497

92840 92895 93302 95673 95883 97023

97379 98064

Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

0520 0696 0942 1194 1315 1571

1890 1893 1902 3113 3175 3367

3429 3909 4369 4450 4496 4540

4562 4646 4934 5435 5851 6242

6347 6348 6452 6528 6559 7142

7353 7579 7637 8143 8275 9319

9380 9440 9626 9687

Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

041 114 171 201 246 253

292 309 433 466 631 680

720 727 749 807 812 836

940 948

Son 2 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

03 05 22 38 44 61

77

Son 1 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

4 6

61000 TLTeselli ikramiyesi kazanan numaralar

0794035 1794035 2794035 3794035 4794035 5794035

6794035 7794035 8794035 9094035 9194035 9294035

9394035 9494035 9594035 9694035 9704035 9714035

9724035 9734035 9744035 9754035 9764035 9774035

9784035 9790035 9791035 9792035 9793035 9794005

9794015 9794025 9794030 9794031 9794032 9794033

9794034 9794036 9794037 9794038 9794039 9794045

9794055 9794065 9794075 9794085 9794095 9794135

9794235 9794335 9794435 9794535 9794635 9794735

9794835 9794935 9795035 9796035 9797035 9798035

9799035 9894035 9994035

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları ise şöyle:

Çeyrek bilet: 17,50 TL

Yarım bilet: 35 TL

Tam bilet: 70 TL

31 ARALIK 2018 İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

1 adet 70.000.000

1 adet 7.000.000

10 adet 1.000.000

30 adet 100.000

100 adet 10.000

200 adet 5.000

500 adet 1.000

10.000 adet 400

40.000 adet 300

200.000 adet 200

700.000 adet 140

2.000.000 adet 70

63 Teselli İkramiyesi 70.000

TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000

31 ARALIK 2017 İKRAMİYE TABLOSU

1 adet 61.000.000

1 adet 10.000.000

1 adet 5.000.000

1 adet 2.000.000

1 adet 1.000.000

1 adet 500.000

MİLLİ PİYANGO TELEGONDAN NASIL SORGULANIR?

1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)

2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)

3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2015

4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)

5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.

6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.

Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.

Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.