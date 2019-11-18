Vedat Milor takipçisini fena tiye aldı!

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, bugün kişisel Twitter hesabında "Bologna Havaalanı’nda gerçek Napoliten pizza, fiyatlar da çok uygun. Herhalde bizim havaalanlarındaki tek kaşarlı tost ile aynı fiyat" şeklinde bir paylaşım yaptı.

​Milor'un tweeti çok sayıda kişi tarafından beğenilirken, bir takipçisi şunu yazdı:

"Ankara'da ben o pizzadan daha güzelini yarım dolara yiyorum. Biliyorum sizin yediğiniz pizza ne kadar ama havaalanında zaten her şeyin ucuz olduğunu herkes bilir. Çok boş yapmışsın. Ankara'da o pizzayı benim önüme koysalar bir daha oraya gitmem. Çok zevksizmişsin."

Bunun üzerine Milor da, takipçisinin yorumu şöyle tiye aldı:

"Tolga Bey haklı. Boş yapmışım. Napoli pizzası Ankara'da yenir."