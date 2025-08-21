Milyarlarca liralık hortum! Krediler İBB'deki suç örgütüne aktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2019-2025 yılları arasında yurtdışından kullandığı toplam 66 milyar TL kredinin 38.6 milyar TL'sinin kredilerin konusu olmayan alanlarda kullanıldığı, kredi kaynaklarının yolsuzluk örgütüne üye isimlerin firmalarına da ödendiği ortaya çıktı.

38.6 MİLYAR BAŞKA ALANLARA HARCANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından İBB grubu hesap hareketlerine yönelik yapılan incelemede, 66 milyar TL fon girişi olan İBB'nin, bu paranın 18.1 milyar TL'sini doğrudan kişi ya da firma hesaplarına gönderildiği, 38.6 milyar TL'sinin kredi konusu projelerle ilgisi olmayan alanlarda harcandığı belirlendi.

9.7 MİLYAR MUHTELİF HARCAMALARA

Kullanılan 66 milyar liralık krediden kalan 9.7 milyar TL'nin ise İBB hesaplarına aktarıldıktan sonra başka para girişleriyle birleşerek muhtelif para transferi işlemlerinde kullanıldığı tespit edildi.

PARALAR SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE AKTI

Sabah'ın haberine göre, BDDK tarafından derinlemesine yapılan incelemede, kredi kaynaklı paraların yolsuzluk örgütüne üye isimlere de ödendiği saptandı.

Örgütün üst düzey isimlerinden Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Ertan Yıldız, Emrah Bağdatlı ve Mustafa Nihat Sütlaş gibi isimlerin firmaları, İBB hesaplarından 30 milyon TL üstü para transferi yapılan firmalar arasında yer aldı.

1.8 MİLYAR EURO VE 1.5 MİLYAR DOLAR FON GİRİŞİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talebi üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından "İBB grubu hesap hareketleri" ismiyle hazırlanan raporda 2019-2025 yılları arasında İBB'ye yurtdışından 1 milyar 856 milyon Euro, 1milyar 588 milyon dolar fon girişi oldu.

AMAÇ DIŞINDA KULLANILDI

Yurtdışından temin edilen kredilerin kullanım alanları ise farklı oldu. BDDK raporunda, yurtdışından alınan krediler başlıklı incelemesinde şu ifadelere yer verildi: Yurtdışından temin edilen fonların yaklaşık 18,1 milyar TL'sinin doğrudan firmalara/kişilere ait hesaplara gönderildiği görülmüştür. Bu firmalarla ilgili değerlendirmelerimize izleyen başlıklarda yer verilmiştir. Yurtdışından temin edilen fonların 38,6 milyar TL'lik kısmının ise kredinin konusu olan projeyle doğrudan ilgisi kurulamayan alanlarda kullanıldığı gözlenmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu tutarın 20,1 milyar TL'lik kısmının yurtdışı finansal kuruluşlara (daha önce temin edilen kredilerin bir kısmının kredi ödemesinde kullanıldığına dair örneklere rastlanmıştır), 14,5 milyar TL'sinin İBB Grubunun operasyonel harcamalarda kullandıkları havuz hesaplarına, 3,9 milyar TL'sinin ise vergi, SGK, yargı ve icra makamlarına yapılan ödemeler ile elektrik gibi harcama kalemlerine yönelik olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.

Söz konusu fonların kalan 9,7 milyar TL karşılığı döviz tutarının ise İBB hesaplarına aktarıldıktan sonra başka para girişleriyle birleştiği ve muhtelif para transferi işlemlerine konu edildiği görülmüştür. Bu nedenle, 9,7 milyar TL'lik kısım için yurtdışı kredi kaynaklı para girişleriyle para çıkışları arasında birebir eşleştirme yapılamamıştır. Buna mukabil, İBB ve ortaklıklarının hesaplarından 30 milyon TL üstü para transferi yapılan firmaların toplu listesine EK-1'de yer verilmiştir.

MİLYARLARCA LİRA KAYITDIŞI PARA HAREKETİ

Raporda İBB ve bağlı kuruluşların finansal hareketlerinin yanı sıra yolsuzluk soruşturmasında adı geçen şirketlerin ve bazı isimlerin bankacılık işlemleri de incelenmiş, Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün para kasaları oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan bazı isimlerin bankacılık işlemlerine dikkat çekilmişti.

Yapılan incelemede bu isimlerin miktarı milyarları aşan nakit paraları banka hesaplarına elden nakit olarak yatırdıkları tespit edilmişti.

Buna göre, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun hesaplarına 4.4 milyar TL, Hüseyin Köksal'ın hesaplarına 219 milyon 329 bin TL, Murat Kapki'nin hesaplarına 196 milyon 766 bin TL, Adem Soytekin'in hesaplarına 198 milyon 716 bin TL, Ertan Yıldız'ın hesaplarına ise 17 milyon 573 bin TL kayıt dışı nakit para yatırıldığı belirlenmişti.

CHP trolleri için paravan şirket

İnan Güney'i Özel'in referansı Kapki ele verdi

Sağ kol itirafçı oldu: Asıl kasası o isim!