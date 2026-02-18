Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor. Devam eden yargılamada, tutuksuz sanıklar savunmalarını sürdürüyor.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülmeye devam eden davanın bugünkü oturumunda, iddianamede örgütün ihale aldığı belirtilen Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve İSFALT'a ihale danışmanlığı yaptığı ifade edilen tutuksuz sanık Mustafa Mutlu savunma yaptı.

Suç örgütünün kurumlara ihaleler almasında en kritik kişilerden biri olduğu, ihalelerde gizli kalması gereken bilgilere vakıf olup bu bilgileri örgüt lideri ve yöneticileriyle paylaştığı, tüm ihale süreçlerini örgüt lehine organize ettiği, bu nedenle hiyerarşik yapıya dahil olduğu öne sürülen tutuksuz sanık Mustafa Mutlu savunmasında, "Beşiktaş Belediyesi'nin kiralama firmasından temin ettiği hizmet araçlarından 74 tanesinden 44 tanesinin muayenesi yok. 16 tanesinin ise sigortası yok ve bakımları yapılmamış.

Araçlardan bir tanesi kaza yapıyor. Bu kazanın yapılmasının sebebi bu araçların bakımlarının yapılmamış olması ve muayenelerin olmamasıdır. Araçlara muayene bitiş tarihleri listeleriyle beraber tespit çalışması yapıldı. Çalışmalarda, 74 aracın 16 tanesinin arızalı olduğu belirlendi. Araç kiralama firmasınca belediyeye toplam 1 milyon ceza kesilmişken bu tespitler neticesinde daha sonrasında da 5 milyon 722 bin lira ceza kesiliyor. Sonrasında, kesilen ceza tutarı hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde belirtilecek şekilde ceza tutarının sözleşme bedelin yüzde 30'u aşması sebebiyle sözleşme fes ediliyor." ifadelerini kullandı.

"OZAN İŞ, AZİZ İHSAN AKTAŞ VE AKRABALARININ PARALARINI ÖDEMEYEREK, ONLARI ZOR KULLANMAYA İTTİ"

Mutlu, "Rıza Akpolat, Çağdaş Ateşçi savunmalarını yaparken, bazı firmaların ihaleye girmediğinden, bunun sebebinin yasaklı olduklarından bahsettiler ama o tarihte o firmalar yasaklı değillerdi ve ihaleye katıldılar.

Bu kişiler sonradan, Ozan İş'in odasını bastılar belediyede, Ozan İş'e küfürlerle hakaretler ettiler. Sonrasında kepçelerle belediyenin şantiyesine girdiler. Onunla ilgili de yargılama süreci devam ediyor. Belediyenin şantiyesinde tüm konteynerleri kepçelerle, dozerlerle üzerinden geçip orayı dümdüz ettiler. Oradaki yaklaşık 4 buçuk 5 milyar civarında bir kamu malına zarar verdiler. Aziz ihsan Aktaş'ın ismini Ali İhsan Aktaş olarak biliyordum. Ben telefonuma bu şahıs, o şekilde kaydetmiştim.

Ozan İş, çeklerin ödeneceğini söyleyip, firmaları oyalıyordu. Mesai bitince de, ihale firmalarına para yok diyordu. Ozan İş, Aziz İhsan Aktaş ve akrabalarının paralarını ödemeyerek, onları zor kullanmaya itti" şeklinde konuştu.