Darbe girişiminin olduğu saatlerde Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a hareketinin öncesinde Türk milletine bir kere daha destan yazdıran çağrısıyla milli iradeye yön verdi. Saat 00.24'ü gösterdiğinde CNN Türk'e bağlanan Erdoğan, darbe girişiminin seyrini değiştiren tarihi konuşmasını yaptı ve "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" çağrısında bulundu. Ardından Erdoğan'ı taşıyan helikopter alçak irtifada seyrederek ATA uçağının bulunduğu Muğla Dalaman Havalimanı'na indi. Erdoğan, 01.31'de ATA uçağına geçti, uçak 12 dakika sonra İstanbul'a gitmek üzere havalandı. Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı ve gece yarısı ayrıldığı otele ise darbeciler helikopterlerden ateş açtı. Oteli ablukaya alan darbeciler, koruma polisi Mehmet Çetin ve Nedip Cengiz Eker'i şehit etti. Erdoğan darbeye karşı direnisin önemli mevzilerinde biri olan İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Bu, darbeci hainler için sonun başlangıcı oldu.

MİLYONLAR SOKAĞA AKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin darbeci askerlerden geri alınarak kontrolün sağlanmasının ardından Dalaman Havalimanı'ndan özel 'TC-ATA' tescilli uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Coşkulu bir kalabalık Erdoğan'ı 'Dik dur eğilme bu millet seninle' sloganlarıyla karşıladı. Vatandaşların, Erdoğan'ın içinde bulunduğu araca doğru yönelmesiyle izdiham yaşandı. Erdoğan burada vatandaşlara "Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur. Bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler" diye seslendi. Erdoğan'ın korumalarının üzerlerinde çelik yelekler ve ellerinde de otomatik silahlar bulunduğu görüldü. Erdoğan'ın damadı ve dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak vatandaşlardan yolu açmalarını istedi. Erdoğan'ın havalimanındaki devlet konukevine geçtigi dakikalarda darbecilerin kullandığı F-16'lar havalimanı üzerinde uçuyordu.