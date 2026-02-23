İSTANBUL 10°C / 6°C
Güncel

Milyonlara ulaşan etki! Avrasya Tüneli'ne PRİDA'dan birincilik ödülü

Avrasya Tüneli, 'kapalı devre radyo yayını projesi' ile İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği'nin (İDA) PRİDA İletişim Ödülleri'nde, 'Yaratıcı/Yenilikçi Mecra Kullanımı' kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

23 Şubat 2026 Pazartesi 13:12
Milyonlara ulaşan etki! Avrasya Tüneli'ne PRİDA'dan birincilik ödülü
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk çift katlı ve deniz tabanının altından geçen kara yolu tüneli olma özelliğini taşıyan Avrasya Tüneli'nde tünel içi sürüş güvenliğini artırmak ve acil durumlarda etkin yönlendirme sağlamak amacıyla başlatılan radyo yayınları, zaman içinde kapsamını genişleterek sürdürülebilirlikten sosyal sorumluluğa uzanan içerikleriyle toplumsal farkındalık oluşturan yenilikçi bir iletişim platformuna dönüştü.

Bu yaklaşımıyla Avrasya Tüneli, PRİDA İletişim Ödülleri'nde "Yaratıcı/Yenilikçi Mecra Kullanımı" kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Özellikle sosyal fayda ve sivil toplum kuruluşlarının tanıtımına yönelik paylaşımlar, ödülün alınmasında etkili oldu.

Sürücülerin dikkatinin en yüksek olduğu noktada devreye giren tünel içi radyo anonsları, kısa, sade ve dikkat dağıtmayan bir yapıda tasarlandı. Güvenliği önceliklendiren anonslar, aynı zamanda bilgilendirici içeriklerle zenginleştirildi.

Ay bazlı hazırlanan içerik takvimi sayesinde kullanıcılarla sürdürülebilir, planlı ve stratejik bir iletişim modeli oluşturuldu.

80'İ AŞKIN İÇERİK, MİLYONLARA ULAŞAN ETKİ

Hizmete 2016'da açılan tünelde, ilk yıllarda sürüş güvenliğine odaklanan anonslar ağırlıktayken, 2024-2025 döneminde içerik kapsamı önemli ölçüde genişletilerek 83 farklı anons yayına alındı.

İçerikler, toplumun hafızasında yer eden özel günlerden sivil toplum kuruluşlarına, sürdürülebilirlik mesajlarından güvenlik bilgilendirmelerine, kullanıcı memnuniyetine yönelik işbirliklerinden kültürel paylaşımlara uzanan geniş bir yelpazeyi kapsadı.

Anonsların tümü, gazeteci ve televizyoncu Hande Demirel tarafından seslendirilerek, kurumsal iletişimde süreklilik ve güven sağlayan bir ses tonuyla paylaşıldı. Bu yaklaşım, tünel içi iletişimi bir bilgilendirme alanı olmaktan çıkararak, sesli bir marka deneyimine dönüştürdü.

Anonslar, yılda yaklaşık 28 milyon erişim elde ederek ve 3,2 milyon tekil kullanıcıyla temas sağlayarak zorunlu güvenlik uyarılarının ötesinde bir iletişim etkisi oluşturdu.

Kullanıcılardan alınan geri bildirimler, içeriklerin hem güvenlik farkındalığını artırdığını hem de toplumsal duyarlılığı güçlendirdiğini ortaya koydu.

PRİDA İletişim Ödülleri, her yıl iletişim dünyasının yaratıcı, yenilikçi ve etkili projelerini ödüllendiren prestijli bir program olarak öne çıkarken, marka itibarı, özgün fikir, toplumsal etki, ölçülebilir sonuçlar ve sürdürülebilirlik gibi kriterlerle değerlendirilen projeler, alanında uzman jüri tarafından inceleniyor.

"TOPLUMA FAYDA SAĞLAYAN İLETİŞİMİ ÖNCELİKLENDİRİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrasya Tüneli Genel Müdür Yardımcısı Murat Gücüyener, iletişim stratejilerinde bilgilendirme kadar toplumsal katkının da öncelikleri olduğunu belirtti.

Gücüyener, iletişimi yalnızca bilgi aktaran bir araç değil, topluma fayda sağlayan bir temas noktası olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Radyo anonslarımızla yalnızca güvenli sürüşü desteklemekle kalmadık, sürdürülebilirlik, sosyal fayda ve kültürel bilinç gibi konularda kullanıcılarımızı bilgilendirdik. İşletmemizde hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik uygulamalarını anons içeriklerimize taşıyarak, bireysel düzeyde farkındalık yaratmak ve tasarruf adımlarında ilham vermeyi amaçladık. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının sesini tünel içinde milyonlara ulaştırarak, toplumsal duyarlılığın güçlenmesine katkı sunduk. PRİDA gibi sektörün saygın platformlarından bu ödülü almak, bu bütüncül iletişim yaklaşımımızın takdir edilmesi açısından bizim için büyük bir gurur kaynağı."

