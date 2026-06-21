Milyonlarca aday üniversite hayali için ter döktü! YKS'nin ikinci oturumu AYT bitti

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından AYT, bugün saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

1 milyon 627 bin 960 adayın başvurduğu, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda düzenlenen ikinci oturumda, 227 bin 380 kişi görev aldı.

İkinci oturumda adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.

AYT, saat 13.15'te sona erdi.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün saat 15.30'a kadar açık bulunduruluyor.

Öte yandan, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından 13-22 Haziran'da Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde gerçekleştirilecek ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılacak 8 sporcu için de Belgrad'da AYT uygulaması düzenlendi.

- "GEÇEN SENELERE GÖRE KOLAY BİR SINAV OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sınava giren adaylardan Oğuz Diker, her iki oturumunun da beklediğinden daha kolay geçtiğini söyledi.

TYT'nin kendisi için daha iyi geçtiğini ifade eden Diker, AYT'nin bilgi odaklı olması nedeniyle biraz zorladığını belirtti.

Yiğit Yıldırım da hem TYT'nin hem de AYT'nin iyi geçtiğini dile getirdi. Yıldırım, "TYT fen ve sosyal bayağı zorlayıcıydı. Bence TYT'nin matematiği geçen senelere göre çok daha kolay çıktı problemler dışında. AYT'nin de matematiği biraz zorlayıcıydı. Onun dışında geçen senelere göre kolay bir sınav olduğunu düşünüyorum." dedi.

- SON OTURUM YDT

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te uygulanacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak YDT'de 80 soru sorulacak ve her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak.

YDT'nin tamamlanmasıyla YKS maratonu bugün sona erecek.