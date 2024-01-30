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  • Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün 31 Ocak
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün 31 Ocak

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde ilk taksit için son tarih 31 Ocak. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak.

TRT Haber30 Ocak 2024 Salı 09:51 - Güncelleme:
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün 31 Ocak
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2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci ocak ayı sonunda tamamlanacak.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

MTV ÖDEMELERİ İNTERNETTEN YAPILABİLİYOR

Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için son günler...

MTV, vergi daireleri, ptt ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.

Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

  • MTV ödeme tarihleri
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