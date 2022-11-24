Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personel düzenlemesi ile ilgili önemli bir bilgiyi açıkladı.

Sözleşmeliye kadro konusunda Vedat Bilgin "Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısında ele alınacak" dedi.

Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personelin gözü kadro düzenlemesinde.

KABİNE TOPLANTISI'NI İŞARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemeye ilişkin, Kabine Toplantısı'nı işaret etti.

Bakan Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesinin pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacağını söyledi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Diğer yandan Bakan Bilgin tarafından yürütülen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Çelik, EYT'de çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımıza son hali yakın zamanda, çok kısa zamanda sunulduğunda zaten karar verilmiş olacak. Son aşamaya geldiğini söyleyebilirim. O son aşamayı geçtikten sonra ancak Meclis takvimi ile ilgili size bilgi verebilirim ama o zaten acil gündemlerden bir tanesi ve hemen hemen tamamlanmak üzere." dedi.