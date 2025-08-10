Milyonlarca lira böyle buhar olmuş! Tanık İBB'deki kamu zararını ifşa etti

İBB ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun mali müşaviri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

İMAMOĞLU "GENEL MÜDÜRLERİ GÖREVDEN ALDI" İDDİASI

İş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun hafriyat sahalarının hisselerini İBB ve Fatih Keleş'in talimatıyla topladığını belirten Cem Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun, parasını emanet ettiği Gülibrahimoğlu'na zorluk çıkarmamaları için belediye genel müdürlerini görevden aldığını da söyledi.

"HİSSELERİ TOPLA" TALİMATI

Hisselerin toplanması için bazı isimlere talimatlar verildiğini belirten Çelik, "Murat Gülibrahimoğlu'nun İSFALT ve İSTAÇ'ta problemler yaşamaması için İSFALT ve İSTAÇ'ın yöneticileri değişti. Kimseyle muhatap olup problem yaşamasın diye araya İbrahim Bülbüllü konuldu. Şirket yöneticilerine de 'Fatih Keleş'e bağlısınız' diye bildirimler yapıldığını biliyorum. İBB iştiraki İSFALT'ın ortak olduğu Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci şirketleri çalışmaz durumdaydılar. İBB yönetimi ve Fatih Keleş, Murat'tan bu şirketlerin hisselerini toplamasını ve çok ortaklılık konusunu bitirmesini istemişlerdi. Murat Gülibrahimoğlu da bu şirketlerdeki hisseleri toplamak için Kuzey İstanbul Gayrimenkul Şirketi'ni devreye soktu. Ayrıca Gülibrahimoğlu'ndan bir geri dönüşüm şirketi kurmasını istemişlerdi. Bunun üzerine de Murat, Kuzey İstanbul Çevre Şirketi'ni kurdu." dedi.

"GİZLİ ORTAK EMANETÇİYE VERDİ"

Çelik ifadesinin devamında, "Kuzey İstanbul Gayrimenkul ve Kuzey İstanbul Çevre şirketlerinin yüzde 50 gizli ortağı Fatih Keleş'ti. Keleş bu ortaklığı garanti altına almak istiyordu ancak Murat'a tam olarak güvenmediği için yüzde 50 hissesini Yılmaz Doğan isimli emanetçiye verdi. 2021 yılında şirketin hisse senetlerini bastırıp Murat'a ciro ettirip Yılmaz Doğan'a verdiler. Bu durum noter tasdikli kararlar ile de sabittir. Emanetçiye gerek kalmaması üzerine hisseler 2024 yılında Yılmaz Doğan'dan geri alındı. 2021'deki hisse devri sırasında 40 milyon TL para ödenmiş gibi, 2024'teki geri alımda da 40 milyon TL alınmış gibi işlem yapıldı. Bu para hareketlilikleri tamamen göstermeliktir." ifadelerini kullandı.

PARALAR KELEŞ'İN ŞİRKETİNE AKMIŞ

Çelik, "Fatih Keleş'in yüzde 100 sahibi olduğu DÖRTER şirketine devredilmeye başlanıldı. Eylül 2024'ten sonra Kuzey İstanbul Çevre Şirketi'nin Seymen ve Odayeri'ndeki yatırımlarını Fatih Keleş'e ait DÖRTER şirketi yapmış gibi yüksek faturalar keserek ve DÖRTER, Gülibrahimoğlu'nun Kuzey İstanbul Modern Şirketi'ne taşeron olarak DÖRTER'in parasının olması sağlanacaktı. "Kuzey İstanbul Çevre firmasına fatura kesmesi gereken firmalar, Murat Gülibrahimoğlu'nun yüzde 100 sahibi olduğu Kuzey Delta Şirketi'ne fatura kestiler. Kuzey Delta, kendisine kesilen faturaların üzerine kâr koyarak DÖRTER firmasına fatura kesti. DÖRTER ise Kuzey İstanbul Çevre'ye yüksek kârla fatura kesti. Böylece DÖRTER firmasının bankada ciddi miktarda parası olmuştur. " şeklinde ifadeler kullandı.

OPERASYONLAR SONRASI "FİKTİP" TELAŞI

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonları sonrası yaşananları anlatan Çelik, "DÖRTER şirketi, Kuzey İstanbul Gayrimenkul'ün yüzde 50'si için Murat Gülibrahimoğlu'nun şahsi hesabına 11.11.2024 tarihinde 125 milyon TL göndermiştir. Mali müşavir olarak bu işlemleri tescil etmek için işlemlere başlayacakken 'Tescil etmeyelim, bekleyelim.' dediler. Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci - Kuzey İstanbul Gayrimenkul'ün yaklaşık değerinin 40 milyar TL olduğu düşünülmektedir. İBB'ye operasyonlar başlayınca ve Fatih Keleş tutuklanınca yurt dışında olan Murat Gülibrahimoğlu, 'Ben bu parayı senet vererek iade edeyim, bu işleri iptal edelim.' dedi. DÖRTER şirketinden aldığı 125 milyon TL'ye karşılık senet verip iade etmiş gibi muhasebe kaydı yapıldığını gördüm. Ortada böyle bir senet yoktur. Senet varmış gibi muhasebe kaydı yapılmış. Bu işlemlerin tamamı fiktip (yalan) olup Kuzey İstanbul Gayrimenkul'ün satışını gizlemek için yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Çelik ifadesinde şu ifadeleri kullandı;

"Sahada hiçbir ruhsatı olmayan ve hiçbir kurumla paylaşımı olmayan Kuzey İstanbul Modern asıl döküm işini yapıyordu. Döküm işlerinde genellikle yüzde 50 - 50 paylaşım olur ve İBB iştiraki İSTAÇ'a yüzde 50 pay verilir. 2024 yılında hiç paylaşım yapılmadan tüm döküm geliri Murat Gülibrahimoğlu'na ait Kuzey İstanbul Modern'e kaldı. Bu şirketin 2024 yılında Güney Cebeci sahasındaki döküm için kestiği faturaların toplamı 3 milyar 869 milyon TL'dir. İSTAÇ'ın zararı bu paranın yaklaşık yarısıdır. İSTAÇ'a verilmeyen bu para ile Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci'deki hisse alımları ve yatırımlar yapıldığını düşünüyorum.

Döküm işleri başladığında (İmamoğlu'nun kasası) İbrahim Bülbüllü'ye bir oda tahsis edildi. Bülbüllü, her hafta sadece döküm gelirlerini kontrol ediyordu. Muhasebe Müdürü Cihan İlçin, her hafta düzenli olarak Bülbüllü'ye rapor veriyordu. Fatih Keleş, İbrahim Bülbüllü ve Murat Gülibrahimoğlu'nun kendi aralarındaki hesabını ben dahil hiçbir çalışan bilmez."

