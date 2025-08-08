2019 yılından beri belediyeye ait yüzlerce taşınmazı piyasa değerinin altında satan ve şu ana kadar 24 milyar TL'nin üzerinde taşınmaz satışı gerçekleştiren Mansur Yavaş yönetimindeki ABB, bu kez de 180 milyon TL'lik taşınmaz kiralama ihalesiyle eleştirilerin hedefi oldu. Şartnamedeki bazı maddeler, ihalenin belirli kişi ya da şirketler lehine düzenlendiği iddialarını beraberinde getirdi. Ayrıca daha önceden ücretsiz hizmet veren 7 halı saha tesisi de bu ihaleyle ücretli hale gelecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), son yıllarda art arda gerçekleştirdiği taşınmaz satışlarıyla sık sık kamuoyunun gündemine gelmişti. Yavaş'ın göreve geldiği 2019 yılından bu yana belediyeye ait 24 milyar TL'nin üzerinde taşınmaz satışı yapan ABB şimdi ise belediyeye ait toplam 179 milyon 990 bin TL'lik taşınmaz kiralama ihalesi, içeriğindeki "adrese teslim" şartnamelerle tartışmaya neden oldu. 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan ihale kapsamında, ABB mülkiyetindeki 25 farklı taşınmaz — aralarında halı sahalar, büfeler, kafeteryalar ve depolama alanları bulunan — kapalı teklif usulüyle kiraya verilecek. Kiralama süresi bazı taşınmazlar için 10 yıla kadar uzanırken, yıllık kira bedeli tek bir yer için 82,5 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Ancak asıl dikkat çeken detay, ihaleye katılım şartlarında gizli.

180 MİLYONLUK KİRALAMA: KÜÇÜK ESNAFA KAPILAR KAPALI

Şartnamede yer alan maddelere göre, ihaleye katılmak isteyenlerin "şehrin muhtelif yerlerinde en az 100 adet işletmeyi 5 yıl boyunca kiralamış olması" gerekiyor. Bunun yanında, 10 yıllık faaliyet geçmişi ve kamu kurumlarından alınmış referans belgeleri de zorunlu tutulmuş. Bu kriterler, küçük esnaf ve yeni işletmecilerin ihaleye erişimini neredeyse tamamen engelliyor. İhale sürecinin yalnızca belirli kişi ya da şirketlere "adrese teslim" şekilde planlandığı yönündeki eleştiriler ise giderek artıyor.

SOSYAL DEMOKRASİ SÖYLEMİNE TERS DÜŞEN UYGULAMALAR

Sabah'ın haberine göre, ABB yönetimi her fırsatta sosyal belediyecilikten ve adil paylaşımdan söz etse de uygulamalardaki bu tür sınırlandırmalar, kamu kaynaklarının geniş kitlelere değil; belli gruplara yönlendirildiği yönündeki eleştirileri güçlendiriyor. İhale süreci ve şartları, kamuoyunun ve siyasi muhalefetin yakın takibinde. Özellikle ihaleye katılımı sınırlayan bu tür maddelerin, "şeffaflık ve adalet" söylemleriyle taban tabana zıt olduğu belirtiliyor.

ÜCRETSİZ HALI SAHALAR ÜCRETLİ OLUYOR

Ankara'da halkın yıllardır ücretsiz yararlandığı halı sahalar artık paralı oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, aralarında Gölbaşı'ndaki TOKİ bloklarında yer alan sahaların da bulunduğu 7 halı sahayı toplamda 79 milyon 288 bin 920 TL bedelle kiraya vermeye hazırlanıyor. 14 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak ihale ile sahalar 10 yıllığına özel işletmelere devredilecek. Kiraya verilecek sahalar şu bölgelerde yer alıyor:

* Gölbaşı Eymir Mahallesi Şehit Yalçın Dizdaroğlu Parkı içindeki halı saha

* Çankaya Lodumu Mahallesi Gazi Anadolu Lisesi yanı 2 adet halı saha

* Çankaya 50. Yıl Mahallesi, 50. Yıl Parkı içi halı saha

* Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı üzerindeki halı saha

* Keçiören Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi içindeki halı saha

* Çankaya Mutlukent Mahallesi, Esma Parkı içi halı saha * Yenimahalle İlk Yerleşim Mahallesi, Ampute Futbol Park içindeki halı saha ABB'nin bu adımı, sosyal belediyecilikten uzaklaşılarak kamu hizmetlerinin paralı hale getirildiği eleştirilerini de beraberinde getirdi.

AK PARTİ DÖNEMİNDE ÜCRETSİZDİ

Kiraya verilecek halı sahalar, AK Parti yönetimindeki belediye tarafından ücretsiz olarak halkın hizmetine sunulmuştu. ABB yönetiminin yeni kararıyla bu hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar artık ücret ödemek zorunda kalacak. Karar, sosyal belediyecilik ilkeleriyle çeliştiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde.

YAVAŞ SÖZ VERMİŞTİ: SPOR VE SANAT MERKEZİ YAPACAĞIZ!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim kampanyasında yaptığı açıklamalarda, Ankara'yı bir spor ve sanat merkezi haline getireceklerini, gençlerin daha iyi koşullarda yaşamasını sağlayacaklarını vadetmişti. Yavaş'ın, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha iyi koşullarda yaşaması boynumuzun borcudur. Ankara'yı turizm, spor ve sanat merkezi haline getireceğimize söz veriyoruz. Çarpık yapıya ve ranta uygulamalarına asla izin vermeyeceğiz. İnsanların mutlu, huzurlu ve sağlıklı olmadığı bir şehirde yolun da köprünün de asfaltın da pahalı oyuncakların da hiçbir değeri olamaz." sözleri de bugün yaşananlarla birlikte yeniden gündeme geldi. Ancak belediyeye ait ücretsiz alanların paralı hale getirilmesi, bu sözlerin uygulamada karşılık bulmadığına dair eleştirileri artırıyor. ABB yönetimi her fırsatta sosyal belediyecilikten ve adil hizmetten söz etse de son dönemdeki uygulamalar, kamu kaynaklarının geniş kitleler yerine belirli gruplara yönlendirildiği eleştirilerini güçlendiriyor.

