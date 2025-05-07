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Milyonlarca liralık vergi kaybı önlendi... Antalya'da tarihi operasyon!

Antalya'da gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük kaçak içki operasyonu olarak kayıtlara geçen baskınlarda, toplamda 3 milyon 550 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında 13 otel, 1 fabrika ve çok sayıda iş yeri hedef alındı. Ele geçirilen sahte içkilerin piyasa değerinin 75 milyon liranın üzerinde olduğu belirtilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İHA7 Mayıs 2025 Çarşamba 15:49 - Güncelleme:
Milyonlarca liralık vergi kaybı önlendi... Antalya'da tarihi operasyon!
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Antalya merkezli 3 ilde yapılan kaçakçılık operasyonunda 13 otel, 1 fabrika ve çok sayıda iş yerinde 2 milyon 81 bin sahte alkol ve 272 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alkollü içki kaçakçılığı yapan şüpheli kişi ve organizasyonlara yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

3 İLDE YAPILAN EŞ ZAMANLI HAREKETE GEÇİLDİ

Son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 6 olayda, 30 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı, 2 şahıs ise tutuklandı. Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonlar ile Antalya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 13 otel, 1 fabrika, çok sayıda iş yeri, depo ve ikamette yapılan aramalarda ise 2 milyon 81 bin litre sahte alkol, 272 bin şişe sahte alkollü içki, bin 180 paket kaçak sigara, 620 kaçak elektronik sigara, 525 emtia ve 16 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN EN BÜYÜK ALKOL KAÇAKÇILIĞI

"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan ise 3 olayda, 3 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilirken, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ele geçirilen malzemelerin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük alkol kaçakçılığı olduğu belirtildi.

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