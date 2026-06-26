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Milyonlarca öğrenci karnelerini aldı! Otogarlarda yaz tatili yoğunluğu

Milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen için eğitim ve öğretim yılının son bulmasıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

IHA26 Haziran 2026 Cuma 17:12 - Güncelleme:
Milyonlarca öğrenci karnelerini aldı! Otogarlarda yaz tatili yoğunluğu
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2025-2026 eğitim ve öğretim yılının son bulmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen için yaz tatili başladı. Yaz tatilini memleketlerinde veya İstanbul dışında geçirmek isteyenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu. Otobüs peronlarında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Otobüs firmaları artan talebi karşılamak için ek seferler düzenlerken, yetkililer önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini belirtti.

"BİR HAFTA SONRA YOĞUNLUĞU GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Seferlerde yoğunluk olduğunu söyleyen otobüs şoförü Hakan Uçar, "İstanbul -Diyarbakır arası 2 bin 500 lira 2 bin 800 lira arasında değişiyor. Şu an yolcumuz var, aracımız dolu. Şu an yoğunluk var. Bir hafta sonra yoğunluğu görmek mümkün değil" dedi.

"YOĞUNLUĞUMUZ ŞU AN YÜZDE 99,9"

Yaz aylarında oluşan yoğunluğun devam edeceğini söyleyen seyahat acentesi yetkilisi Alaattin Çendek, "Yaz mevsimi dolayısıyla insanlarımız, İstanbul'dan Anadolu'ya yakınların yanların gidiyor. Bu bir müddet devam eder. Okulların açılmasına yakın sıladan gurbete tekrar dönüş olur. Yoğunluğumuz şu an yüzde 99,9. Bugün okullar tatil oldu, bugün itibarıyla seferlere devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BEN OKULLAR KAPANDIĞI GİBİ MEMLEKETİME GİDEBİLİYORUM"

Memleketine giden Tuğçe Özsahra, "Zor bilet bulduk. Ben de memleketim Çanakkale'ye gidiyorum. Öğretmenim, okulların kapanmasını fırsat bilip memleketime gidiyorum" dedi.

"Okullar tatil oldu, ben de Tekirdağ'a annemin yanına gidiyorum"

Lise son sınıf öğrencisi Belinay Ateş, "Ben lise 3 öğrencisiyim. Okullar tatil oldu, ben de Tekirdağ'a annemin yanına gidiyorum. 1 ay sonra Aydın'a tatile gideceğim. Ders çalışmaya da okullar başladığında başlarım" diye konuştu.

Lise sona geçen Kübra Ayaz da "Bu sene daha çok çalışmayı düşünüyorum" dedi.

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