Milli Eğitim Bakanı Tekin, A Haber'de yaptığı açıklamada, ara tatil ve Maarif Modeliyle ilgili ilgi çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, "Her bir tatilden sonra çocukların sürece adapte olmaları ciddi bir şekilde vakit alıyor. Öğrenme süreçleri kesintiye uğruyor" diyerek ara tatillerin kaldırılabileceğini işaret etti.

"HENÜZ NETLEŞMEDİ"

Türkiye'de toplam iş günü sayısı itibarı ile genel ortalamanın çok altında değil. Ama çok daha fazla ders günü olan ülkeler var. Her bir tatilden sonra çocukların tekrar sürece adapte olmaları, tekrar eğitim öğretim ortamına ısınmaları ciddi bir şekilde vakit alıyor. Bu sadece bizim ülkemizde değil dünyanın her tarafında tartışılıyor. Bu konuda yaptığımız araştırmalarda bu ara tatillerin ardından okullarda adaptasyon sürecine dair, öğrenme süreçlerinin kesintiye uğradığına dair birçok eleştiri var. Her ülke kendi koşullarına göre tedbirlerini almış durumda. Temel eğitim çağındaki öğrencilerin öğrenme kayıplarının olduğuna dair eleştiriler var. Henüz karar vermedik ama ara tatil kaldırılabilir.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile müfredatın köklü revizyona tabi tutulduğunu açıkladı. Programların dünyadaki ağır kazanım sayısına göre hafifletildiğini, pedagojik ve beceri temelli eğitim yaklaşımlarının müfredata yansıtıldığını belirtti.