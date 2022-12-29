Milyonlarca vatandaşın bekleyişi sevinçle son buldu! Siyasilerden peş peşe EYT paylaşımları

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından siyasi isimler paylaşımlarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 2 milyon 250 bin vatandaşımızı yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına kavuşturan düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu kapsamlı düzenlemenin bir an evvel Meclisimizde de kabul edilerek yasalaşacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Yaş şartı aranmaksızın yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuştu. 21 yıldır olduğu gibi milletimizin güveniyle milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hak sahiplerine hayırlı olsun" ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan EYT müjdesi! Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan ve milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren yeni düzenlemenin hak sahibi vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz! Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise, "EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüme kavuşturan, yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımıza derin bir nefes aldıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçtiğimiz günlerde gündeme gelen görüntülerine atıfta bulunarak, "EYT? EYT mi? Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "EYT ilgili düzenleme vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Kendilerine ve ailelerine hayırlı olsun. EYT ilgili düzenleme sayesinde yıllara yayılan bir sorun daha çözüldü. Sorun çözme siyaseti başarıyla yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "EYT'de de yaş sınırı yok. Biz de buradan bu kararı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, yıllardır dertlerini dinlediğimiz, taleplerini dinlediğimiz EYT'li vatandaşlarımız adına, milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah razı olsun, bu karar hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.