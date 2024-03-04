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Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! İşte masadaki konular...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

4 Mart 2024 Pazartesi 08:55 - Güncelleme:
Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! İşte masadaki konular...
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Kabine, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının gündeminde 8. yargı paketi, Aile Gençlik Fonu'ndaki son durum, iç ve dış gelişmeler yer alacak. Ekonomideki yol haritası ve fahiş fiyatlar ile enflasyona ilişkin atılacak adımlar kabinenin gündeminde olacak. İşte detaylar...

Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içi gerek sınır gerekse de sınır ötesindeki operasyonlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler de görüşülecek.

Ekonomideki yol haritası, Kabine Toplantısı'nda masada olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar toplantıda ele alınacak.

GAZZE'DE KALICI ATEŞKES ÇABALARI

Dış politikada da ana gündem Gazze. İsrail'in saldırılarını durdurmak ve kalıcı bir ateşkes için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi toplantıda masada olacak.

F-16 alımı ve modernizasyon için ABD'nin gönderdiği kabul mektubu Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. Taraflar bir süre sonra bir araya gelecek. Kabine'de bu konuda teknik süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

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