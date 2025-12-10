24 ekibi Büyükçekmece'deki o adli emanete girdi... 150 milyon liralık vurgun nasıl gerçekleşti?

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 150 milyon liralık büyük soygunun yapıldığı adli emanet odası ilk kez 24 TV ekranlarında görüntülendi. 24 TV ekibinden Ada Kahriman ve Dursun Şahin, adliyede bulunan o bölümde incelemelerde bulundu.

Elde edilen görüntülerde, katip Timurtaş tarafından gerçekleştirildiği belirtilen soygunun izleri adım adım ortaya konuldu.

Ekibin görüntülediği kasalar, paraların bulunduğu bölümler ve olayın nasıl gerçekleştirildiğine dair kritik detaylar dikkat çekti.

Soygunun hangi aşamalardan geçtiği, kasaların nasıl açıldığı ve güvenlik sistemlerinin nasıl aşıldığına ilişkin değerlendirmeler, ekibin paylaştığı görüntülerle daha da netleşti. getirdi.