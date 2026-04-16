Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi! Antalya'da ''Yediemin'' mezarlığı

Antalya'da büyük kısmı haciz yoluyla bağlanan binlerce araç yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor. Aralarında 20 yıldan fazla süredir bekleyen araçların da bulunduğu otoparkta milyonluk araçlar çürümeye terk edildi. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Burada değer olarak 6-7 milyonluk araçta var, hurdaya satılacak 500 TL'lik araçta var. Aracın parçaları sökülüp satıldıktan sonra sadece kuru şasi halinde polise 'Şüpheli araç' diye ihbar ediyorlar" dedi.

Antalya'da çeşitli nedenlerle gerek haciz yoluyla gerekse trafik kazası ve kural ihlali nedeniyle bağlanarak yediemin otoparklarına çekilen binlerce araç, yıllardır çürümeye terk edildi. Kent merkezinde açık alanlarda aralarında 20 yıldan uzun süredir bekletilen otomobil ve motosikletlerin büyük bölümü meydana gelen yıpranma ve çürüme nedeniyle artık kullanılamaz hale geldi. Araç sahipleri artan otopark ve dava masrafları nedeniyle araçlarını teslim almazken araçlar Yediemin otoparklarında yazın aşırı sıcaklara, kışın ise yoğun yağışlara maruz kalarak ekonomik değer kaybı yaşıyor.

"20 SENEDEN FAZLA BEKLEYEN ARAÇLAR VAR"

Tasfiye süreci tamamlanmadığı için yıllardır yediemin otoparklarında bekleyen araçların satışa çıkarılmaması nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığını söyleyen Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Burada 2004-2005 yılından bu yana beklediğimiz araçlar var. 20 seneyi aşkın yatan motosikletler, araçlar var otoparkımızda, bununla ilgili Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın, İç İşleri Bakanlığı'nın gerekli kurumları yapmış olduğu yönetmeliklere rağmen ilgili kurumlar gerekli hassasiyeti göstermediğinden dolayı bu araçlar maalesef otoparklarda çürütülüyor. Türkiye'deki bütün Yediemin Otoparklarında bu durum söz konusu" dedi.

"SATIŞLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMANIN HIZLANDIRILMASI LAZIM"

Yıllardır otoparklarda bekleyen araçların hem ekonomik değer kaybına uğradığını hem de vatandaşları mağdur ettiğini belirten Topçu, "Bununla ilgili gerekli çalışmaların hızlandırılması lazım. Ama maalesef yetkili kurumlar bu konu ile ilgili gerekli özeni göstermiyor, gerekli çalışmayı yapmıyorlar. Prosedüre göre 6 aydan sonra sahibi tarafından alınmayan araçlar İl Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkartılır. Bu kanun 5-6 sene öncesinden çıkmasına rağmen ilgili kanunu uygulayan yetkili kurumlar yok. İstendiği zaman yapılıyor. 2020 ile 2022 yılları arasında Milli Emlak Müdürlüğü 3 bin 500'e yakın motor 800'e yakın araç satışı gerçekleştirdi. Ama 2023'ten sonra bir frene basıldı, o tarihten sonra motosiklet dahil 200-300 araç ancak satılmıştır" şeklinde konuştu.

"YEDİEMİN OTOPARKLARI ARTIK DOLDU"

Yediemin otoparklarında yaşanan doluluk nedeniyle artık sorunlar yaşandığını belirten Topçu, "Bugün bir Yediemin deposu dolduğu zaman tekrar yer yapmak, UKOME'den kararını çıkartmak hem zaman alıyor, hem de büyük maliyetlere neden oluyor. Bu yüzden Yedieminler bu konuna sıkıntı çekiyor. Her Yedieminin işlettiği yer haricinde 1 veya 2 tane daha deposu var. Biz Antalya genelinde yılda 2 kez savcılık tarafından, 2 kez de valiliğin kurduğu komisyon tarafından denetleniyoruz. Ama bu denetlemelerde maalesef sadece otopark ve otoparkçı denetleniyor. Bu otoparkta uzun süredir kalan araçlar, satılmayan araçlar neden satılmadı, kim işini aksattı, bunları denetleyen yok. Aynı araçlar olduğu yerde duruyor. Bakanlıklar üzerlerine düşen görevi yapmış. Bundan sonrası ilgili kurumların çıkan yönetmeliklere uygun şekilde hareket etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"PARÇALARI SÖKÜP, ŞÜPHELİ BİR ARAÇ VAR DİYE İHBAR EDİYORLAR"

Bazı hacizli araçların sahipleri tarafından Motor, iç elektrik aksamı gibi maddi olarak değerli parçalarının söküldükten sonra kendileri ya da dolaylı yollarla ihbarda bulunulduğunu ve aracın yakalama hacizli olduğunu belirlenince yediemin otoparkına kaldırıldığını söyleyen Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Burada değer olarak 6-7 milyonluk araçta var, hurdaya satılacak 500 TL'lik araçta var. Bunların hepsi bizim milli servetimiz. Yurtdışından dövizle alıyoruz. 20 sene bekleyen bir aracın ne hale geleceği ortada. Bazı borçlular borcunu ödeyemediğinden aracını söktürüp, parçalarını sattırıp sonrasında sadece kuru şase halinde polise ihbar ediyorlar "Şüpheli bir araç var" diye. Sonrasında otoparka geliyor, ama maalesef bekliyor. Aracın değerli parçalarını söktürüp Yediemin Otoparkına teslim ettiriyorlar. Şu ana kadar gelen en tuhaf hacizli aracımız bir tane lüks aracın sadece arka bagaj kaputu var. Üzerinde plakası var, ama bagaj kapağından başka bir şey yok. 2-3 yıldır o bagaj kaputunu bekliyoruz" dedi.