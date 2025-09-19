Milyonluk hırsızlıkta şok yöntem: Kirli bebek bezi kullandılar

Tuzla ilçesinde gerçekleşen evden hırsızlık olayının şüphelilerinin Eskişehir'e geleceği yönündeki bilgilere istinaden İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Şüpheli şahıslar Eskişehir girişinde yolculuk yaptıkları araç içerisinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince araçta yapılan aramada, hırsızlığa konu olan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları, kirli bebek bezine sarılmış şekilde bulundu.

Ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken, şüpheli 2 kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.