İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2025 Cuma / 27 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3907
  • EURO
    48,7117
  • ALTIN
    4859.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milyonluk hırsızlıkta şok yöntem: Kirli bebek bezi kullandılar
Güncel

Milyonluk hırsızlıkta şok yöntem: Kirli bebek bezi kullandılar

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir evden çaldıkları 2 milyon liralık değerindeki ziynet eşyasını, kirli bebek bezinin içine saklayan 2 şüpheli kadın Eskişehir'de yakalandı.

IHA19 Eylül 2025 Cuma 10:58 - Güncelleme:
Milyonluk hırsızlıkta şok yöntem: Kirli bebek bezi kullandılar
ABONE OL

Tuzla ilçesinde gerçekleşen evden hırsızlık olayının şüphelilerinin Eskişehir'e geleceği yönündeki bilgilere istinaden İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Şüpheli şahıslar Eskişehir girişinde yolculuk yaptıkları araç içerisinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince araçta yapılan aramada, hırsızlığa konu olan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları, kirli bebek bezine sarılmış şekilde bulundu.

Ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken, şüpheli 2 kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.