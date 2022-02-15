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Milyonluk kabloyu çaldı, Jasat yakaladı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir tesisten bir buçuk milyon TL değerinde enerji nakil kablosu çalan hırsızların peşine düşen Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, amansız takibi bırakmayarak şüpheliyi Konya'dan Diyarbakır'a giderken yakaladı.

IHA15 Şubat 2022 Salı 09:46 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 09:46
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı İskele Mahallesinde bir maden işletmesine ait sahada meydana gelen hırsızlık olayında 3 bin 700 metre uzunluğunda enerji nakil kablosu çalındı.

Tahmini değeri 1 milyon 500 bin TL olan kabloları alarak kaçan şüphelinin 34 DFK plakalı Renault Master marka araçla yoluna devam ettiği öğrenildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, şüpheli aracın Konya'dan Diyarbakır'a ilerlediğini tespit etti.

Konya Jasat timleri ile yapılan bilgi alışverişi sonrasında H.K.'nın kullandığı araç Konya'da durduruldu. H.K. gözaltına alınırken, araçtan 1 adet kablo kesme makası, 1 adet yankeski, eldiven ve çalınan kablolara ait parçalar ele geçirildi.

Şüpheli H.K., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile Bigadiç'e getirilirken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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