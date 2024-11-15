Milyonluk konserlere inceleme! Usulsüzlükler Sayıştay raporunda

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili gelen ihbarlar üzerine inceleme başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarının ardından usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.

BİR SKANDAL DA BEYKOZ'DAN

Ayrıca Beykoz Belediyesi tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser ile TFF 2. ligdeki Tuzlaspor'un Beykoz 1908'e devir süreci sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının kamuoyunda yer alması üzerine, savcılık harekete geçti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunuldu.

İBB'nin CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve geldiği 2019'dan günümüze kadar İBB Kültür AŞ üzerinden etkinliklere ve konserlere toplamda 3 milyar 155 milyon TL bütçe ayırdığı iddia edilmişti.

USULSÜZLÜKLER SAYIŞTAY RAPORUNDA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Sayıştay Başkanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili hazırladığı 440 sayfalık raporda, İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'nin 2023 yılında aldığı 1 milyar 700 milyonluk üç ihalesindeki usulsüzlükler yer aldı. Kültür AŞ'nin üstlenme olanağı olmayan işler aldığı belirtilen raporda arada buhar olan paralara dikkat çekildi. Raporda "İBB Kültür AŞ'ye 102 milyon 801 bin 250 TL ödeme taahhüdünde bulunurken Kültür AŞ alt yüklenicisi ile bu iş için 69 milyon 983 bin 375 TL'lik anlaşma imzalamıştır. Fiyat farkı 32 milyon 817 bin 875 TL'dir. İBB Kültür AŞ'ye 79 milyon 698 bin 750 TL ödeme taahhüdünde bulunurken Kültür AŞ alt yüklenicisi ile bu iş için 67 milyon 657 bin 500 TL'lik anlaşma imzalamıştır. İhalenin hatalı kurgusu nedeniyle yalnızca 23 grup mal sepetinde oluşan fiyat farkı 12 milyon 41 bin 250 TL'dir" denildi.

ADRESE TESLİM KONSERLER

Sayıştay raporunda konserlerle ilgili çarpıcı tespitler yapıldı. Bir konser ihalesinde konser sanatçı veyahut orkestra/müzik grubu/müzik topluluğu/dans grubu/folklor gruplarının her birine sergiledikleri her performans(gösteri) için net 2 milyon TL kaşe bedeli ödenmesi yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir..." ifadesi hangi sanatçıların bu madde kapsamında hizmet sunacağı, getirilecek sanatçıların hangi özelliklerinden dolayı bu madde kapsamında temin edileceği, gibi konular şeffaf bir şekilde belirtilmemesi işin maliyetinin belirlenmesini zorlaştırmakta ve rekabeti sınırlandırmaktadır" denildi.

SGK'YA EN BORÇLU 5 BELEDİYE DE CHP'Lİ

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu 150 milyar lirayı buldu. En çok borcu 5 CHP'li belediye oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9,6 milyar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 8,4 milyar, İstanbul Büyükşehir Belediyes'nin 5,9 milyar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 4,2 milyar ve Şişli Belediyesi'nin 2,5 milyar TL borcu bulunuyor. 150 milyar borcun parti bazında dağılımı ise şöyle; CHP borcun yüzde 67,5'ine sahip. AK P arti yüzde 25, MHP yüzde 3, DEM Parti yüzde 2.

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