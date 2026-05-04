Dijital materyal incelemesinde yer alan mesajlarında Gökhan Böcek'in belediye araçlarıyla kokain taşıdığını, ihalelerden aldığı yüzde 10'luk komisyonlarla hayatını idame ettirdiğini ve boşandığı eşi için 75 milyon lira akladığını öne süren Zuhal Böcek, geri adım attı.

EŞİNİN SERVETİNİ LİSTELEMİŞ

Zuhal Böcek ifadesi boyunca eşi Gökhan Böcek'in gelir kaynaklarını ve iş ilişkilerini bilmediğini iddia etti. Telefonunda yapılan dijital materyal incelemesinde, eşine ait tüm gayrimenkullerin, araçların ve alınan takıların fiyatlarıyla birlikte listelendiği notlar bulundu.

"Varlıklı bir aileden geliyor" dediği eşinin, aslında belediye ihalelerinden komisyon aldığına dair bizzat kendisinin yazdığı mesajları ise "Bir arsa meselesiydi" diyerek geçiştirmeye çalıştı. Telefon incelemesinde eşine yönelik "yüzde 10 ile geçinen ezik" ifadesini kullandığı görülen Zuhal Böcek, bu sözü bir arsa anlaşmazlığı nedeniyle söylediğini iddia etti.

KAYNAĞI BELİRSİZ MİLYONLARCA LİRA

Zuhal Böcek'in ifadesindeki en dikkat çekici noktalardan biri, kaynağı belirsiz milyonlarca liralık para trafiğini 'abla' ve 'anne'sinin birikimlerine dayandırarak aklamaya çalışması oldu. Böcek, evvelce kendisine ait olan evi ablasına 15 milyon liraya sattığını, ablasının ise yurt dışında biriktirdiği paralarla kendisine toplamda 22,5 milyon lira gönderdiğini savundu. Ancak ablasının zaten daire için ödediği tutarı göndermek için satın aldığı lüks konutu oğlunun üzerine yapmasını şart koştuğunu iddia etti.

Savcılık sorgusunda ayrıca hesabına gelen paraların hangi hesaplardan geldiğini bilmediğini ifade eden Böcek'in mülk alımlarındaki nakit akışını belirsiz bıraktığı görüldü. Özellikle 4+1 lüks bir daireyi, bölgedeki emsallerin çok altında, 3,5 milyon liraya satın aldığı iddiası 'kayıt dışı para trafiği' şüphelerini artırdı.

Hesabına kuyumculardan gelen yüksek meblağlı paraları "biriktirdiğim altınları bozdurdum" diye açıklayan şüphelinin, eşinin şoförü Onur Nasuh üzerinden gelen paralar için de "eşim benim hesabıma göndertmiş olabilir" demesi, para trafiğinin merkezinde Gökhan Böcek'in olduğunu ortaya koydu.

HAYALİ İSTİHDAM VE YABANCI DİL KILIFI

Zuhal Böcek, hiç çalışmadığı bir şirkette sigortalı gösterilmesiyle ilgili SGK tarafından yürütülen soruşturmayı da savcılık ifadesinde kabul ettiği görüldü. "Gökhan'dan karşılıksız bir şey istemediğim için yabancı dilimle satış temsilciliği yaptım" diyen Zuhal Böcek'in, hangi gayrimenkulü kime sattığına dair hiçbir somut veri sunamaması, "hayali istihdam", "suç gelirini aklama" ve "yalan beyan" kanaatini güçlendirdi.

"ALKOL BİLE İÇMEM" SÖZLERİYLE KENDİNİ SAVUNDU

Zuhal Böcek'in kendi sağlık durumu ve bağımlılık testiyle ilgili de beyanları oldu. Hakkındaki Adli Tıp raporunda uyuşturucu kullandığı kesinleşmiş olmasına rağmen Böcek, sorgusunda hayatı boyunca hiç uyuşturucu madde kullanmadığını, hatta alkol dahi tüketmediğini iddia etti. Rapora itiraz ettiklerini belirten Böcek, bilimsel verilerle sabitlenen 'kokain kullanımı' sonucunu da reddetti.

Zuhal Böcek, ayrıca eşi Gökhan Böcek'in uyuşturucu kullandığından haberdar olmadığını ileri sürdü. Ancak hemen ardından verdiği beyanda, eşinin cüzdanında gördüğü 'beyaz toz kalıntıları' üzerine uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini ve bu sebeple cüzdanını karıştırmaya başladığını itiraf etti.

'BELEDİYE ARAÇLARIYLA KOKAİN TAŞIMA' SKANDALI

Eşinin uyuşturucu kullandığını görmediğini iddia eden Zuhal Böcek'in, kendi telefonundan çıkan 'Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar bekle sen' mesajı ise suçüstü belgesi olarak değerlendirildi. Böcek, kadar net ve spesifik bir suçlamayı 'eşini korkutmak için' uydurduğunu söyledi.

Zuhal Böcek, bu ağır ithamları eşini korkutmak için yazdığını, aslında böyle bir şeye şahit olmadığını iddia ederken, bir insanın eşini korkutmak için "belediye aracı" ve "kokain" gibi son derece spesifik ve teknik detaylar içeren bir kurgu yaptığını iddia etmesi, hayatın olağan akışına aykırı bulunduğundan savcılık tarafından ciddiye alınmadı.

ZİNAYLA SUÇLADIĞI EŞİNİ ESKİ EŞLE ZİNA YAPMAKLA SUÇLADI

Zuhal Böcek'in ifadesindeki bölümlerden biri de Gökhan Böcek ile olan ilişkisinin başlangıcı ve sonrasındaki sadakat çıkmazı oldu. Zuhal Böcek, Gökhan Böcek ile tanıştığında şahsın evli olduğunu, birlikteliklerinin bu süreçte başladığını ve hatta evlilik dışı hamile kaldığını itiraf etti. Öyle ki, resmi nikahlarından yalnızca bir hafta sonra doğum yaptığını beyan ederek, ilişkinin "yasak aşk" temelinde başladığını kayıtlara geçirdi.

Ancak Zuhal Böcek'in iddiasına göre, bir başkasının yuvası üzerine kurulan bu evlilik çok geçmeden aynı yöntemle sarsıldı. Böcek, eşinin kendisini eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile aldatmaya devam ettiğini öne sürerek adeta bir "ihanet döngüsü" tasvir etti. Kendisi de bir zina ilişkisinin tarafıyken, evlendikten sonra eşini eski eşiyle zina yapmakla suçlayan Zuhal Böcek, bu sebeple boşanma davası açtığını söyledi.

Zuhal Böcek, eşinin kendisini bir daha aldatmaması şartına karşılık Gökhan Böcek'e 4 milyon dolarlık bir senet imzalattığını, bu senedin görüntülerini de telefonunda sakladığını itiraf etti.

