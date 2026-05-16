İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milyonluk sahte ilan tuzakları sonları oldu: 44 tutuklama
Güncel

Milyonluk sahte ilan tuzakları sonları oldu: 44 tutuklama

Kocaeli merkezli 29 ilde siber polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, internet sitelerinde sahte araç kiralama ilanları vererek 88 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayına karışan ve banka hesaplarında 102 milyon lirayı aşkın para trafiği tespit edilen 78 şüpheliden 44'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
Milyonluk sahte ilan tuzakları sonları oldu: 44 tutuklama
ABONE OL

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 78 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Zanlılardan 44'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 5'i serbest bırakıldı.

- OLAY

İnternet sitelerinde sahte araç kiralama ilanları oluşturarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 82 şüphelinin yakalanmasına yönelik Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 Mayıs'ta Kocaeli merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 74 şüpheli gözaltına alınmış, olayla ilgili 2 kişinin de başka dosya kapsamında cezaevinde bulunduğu belirlenmişti.

Zanlılardan 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, firari 4 şüpheli ise sonraki günlerde yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin 88 olaya karıştığı, banka hesaplarında da 102 milyon 537 bin 610 lira 41 kuruş hareketlilik yaşandığı tespit edilmişti.

  • kocaeli
  • nitelikli dolandırıcılık
  • sahte ilan
  • internet dolandırıcılığı

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.