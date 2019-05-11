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Milyonluk 'Sistem' vurgunu çöktü

Devlet büyüklerinin adını kullanarak 'Paranızı bankaya yatırın devlete Avrupa'dan para gelsin” diyerek 86 milyonluk vurgun yaptı. Şebekenin 28 yöneticisi yakalandı.

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Dolandırıcıların ‘Sistem’ şebekesi çöktü! Ülke menfaati yalanıyla devlet büyüklerinin adını kullanan dolandırıcılar, TBMM Kalkınma Başkanlığı diye bir kurum uydurdu. Çete üyeleri, hedefindeki işadamlarına ‘Sistem’e yatan parayla istihdamın artırılacağı, işsizliğin düşürüleceği, Avrupa ve ABD’ye karşı banka mevduatlarının güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Komisyoncular önce işadamlarına ulaştı, daha sonra banka memurları devreye girdi. 
 
300'E YAKIN İŞADAMI
 
Yüksek kâr vaadine kanan Muhsin H. 1 milyon lira, Sinan B. 1 milyon 250 bin lira ve Şükrü K. 3 milyon 203 bin lirayı 'MİT ve MASAK takip ediyor' yalanına kanarak ‘Sistem’e yatırdı. Dolandırıldıklarını anlayan 300'e yakın işadamı soluğu savcılıkta aldı.
 
SAHTE İMZA KULLANDI
 
Çete üyelerinin, önceden ayarladıkları banka görevlilerini kullanarak, işadamlarının kendi hesaplarına yatırdıkları milyonlarca lirayı sahte imzalarla başka hesaplara aktardıkları ortaya çıktı. 
 
Mali Şube ekipleri, şebeke elemanlarını tespit etti. Liderliğini D.A.Y, C.Y. ve E.Ö’nün yaptığı aralarında 5 bankacı, 1 avukat ve komisyoncuların da bulunduğu toplamda 28 kişi gözaltına alındı. Şebekeninn ilk belirlemeye göre 86 milyon lira vurgun yaptığı ve 300’ü aşkın iş insanını dolandırdığı belirlendi. 
 
(Akşam)

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