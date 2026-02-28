İSTANBUL 8°C / 4°C
  • Milyonluk yatırımları tek tek saydı! Özgür Özel'in bank ve teneke yardımını tiye aldı
Güncel

Milyonluk yatırımları tek tek saydı! Özgür Özel'in bank ve teneke yardımını tiye aldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Altınözü ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmasında bölgeye yapılan milyonlarca TL'lik hizmetleri anlatarak CHP lideri Özgür Özel'e gönderme yaptı. Öntürk, muhalefet liderinin 'Biz Hatay'a 5 tane bank, 3 tane çöp tenekesi bıraktık, 20 tane konteyner bıraktık' şeklindeki açıklamalarını eleştirerek, 'Farkı görüyor musunuz' dedi.

IHA28 Şubat 2026 Cumartesi 12:39
Milyonluk yatırımları tek tek saydı! Özgür Özel'in bank ve teneke yardımını tiye aldı
Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak için düzenlediği iftar programları kentte yer alan 15 ilçede gerçekleştirilmeye devam ediliyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak için düzenlediği iftar programları kentte yer alan 15 ilçede gerçekleştirilmeye devam ediliyor. HBB Başkanı Mehmet Öntürk, HBB tarafından düzenlenen iftar programları ile Ramazan ayında da vatandaşlarla bir araya geliyor. HBB Başkanı Öntürk son olarak Altınözü'ndeki programda vatandaşlarla iftar yaptı. Altınözü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programına AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesi Altınözlü vatandaşlara hitap eden Hatay Büyükşehir Başkanı Mehmet Öntürk, Altınözü'nün kendilerine her zaman en büyük desteği veren ilçe olduğunu kaydetti.

Göreve geldiklerinde kendileri için su ve yol konusunun çok önemli olduğuna dikkat çeken HBB Başkanı Öntürk, ilçeyi ziyareti sırasında su ile ilgili sıkıntıların dile getirildiğini hatırlatarak "Vatandaşlarımız susuz kalmasın diye yeni isale hatlarına, kuyulara vesaire 600-700 milyon TL harcayarak su sorununun çözümü için çalıştık" dedi.

BAŞKAN ÖNTÜRK "KIRIKHAN, REYHANLI, KUMLU VE ALTINÖZÜ'NDE SU SORUNU TARİHE KARIŞACAK"

Hatay'ın geçtiğimiz yıl Türkiye'de en az yağış alan illerin başında geldiğine vurgu yapan Başkan Öntürk, bu yıl yaşanan barajlarda su seviyelerinin iyi noktalara geldiğini, su kuyuları ve yeraltı kaynaklarının dolduğunu, yağışlarla yüzlerinin güldüğünü ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak, geçtiğimiz yıl yaşadığımız sıkıntıları düşünerek Büyükşehir olarak tedbirimizi alıyoruz. Kırıkhan Gölbaşı Gölünde hayata geçirecekleri proje ile Kumlu, Reyhanlı ilçelerini kapsayan, oradan Hacıpaşa mahallesi ve burada kurulacak terfi merkezi ile Tüm Altınözü'nün su ihtiyacını karşılayacak B Planımızı hazırlıyoruz. 500 Milyon liraya ihalesini gerçekleştirdik."

BAŞKAN ÖNTÜRK'TEN CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'E ELEŞTİRİ

Kendilerinin ilçelerdeki su sorunlarını çözmek adına projeler geliştirdiğini ancak bunun reklamını yapmadıklarını kaydeden HBB Başkanı Öntürk, diğer taraftan muhalefet liderinin "biz Hatay'a 5 tane bank, 3 tane çöp tenekesi bıraktık, 20 tane konteyner bıraktık" şeklindeki açıklamalarını eleştirerek, "Farkı görüyor musunuz" dedi.

Hatay Büyükşehir olarak bu yıl ilçede yapmayı planladıkları yolları tek tek sayan Başkan Öntürk, "yollarımızı asfaltlayacağız, sathi kaplamalarımı ve onarımlarımız gerçekleştireceğiz. Bu kış rahat geçecek" açıklamalarında bulundu.

HBB Başkanı Öntürk, bir yandan yollar, bir yandan altyapı, gençlik merkezi, salonlar ve diğer projeler ile ilçenin ihtiyacı olan her şeyi yaparak ilçeyi daha güzel bir hale getireceklerini, tüm bunlara ek olarak bir millet bahçesi parkının da planlandığının müjdesini verdi.

Başkan Öntürk, vatandaşların Ramazan ayını kutlayarak sözlerini noktaladı.

