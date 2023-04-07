Mimar Kerem Büyük: Evlerde elektrikli araba şarj istasyonlarına olan talep artıyor

Mimar Kerem Büyük, "Evlerde kullanılacak elektrikli araba şarj istasyonu, aracın batarya kapasitesi, evin elektrik sistemi, soket türü ve şarj istasyonunun kapasitesine bağlıdır. Şarj istasyonları, genellikle AC şebeke üzerinden çalışan 3-7 kW kapasiteli cihazlardır. Bu cihazlar, evdeki standart prizlerden daha güçlüdür ve daha hızlı şarj etme imkanı sunarlar. Evdeki şarj istasyonu, evin elektrik sistemine uyumlu olmalıdır ve uygun bir soket türüne sahip olmalıdır." dedi.

"Aracın şarj süresini etkiliyor"

Evdeki şarj istasyonun, aracın batarya kapasitesi ile uyumlu olması gerektiğini vurgulayan Kerem Büyük, "Daha büyük bir bataryaya sahip bir araç, daha yüksek kapasiteli bir şarj istasyonu gerektirir. Ayrıca evdeki şarj istasyonu, şebekeden gelen elektriği batarya için uygun bir şekilde düzenleyebilecek bir dönüştürücüye sahip olmalıdır. Evdeki şarj istasyonu, aracın şarj süresini de etkileyebilir. Daha yüksek kapasiteli bir şarj istasyonu, daha hızlı şarj etme imkanı sunar. Ancak, daha yüksek kapasiteli bir şarj istasyonu, daha yüksek maliyetli olabilir."

"Aracın kullanım özellikleri dikkate alınmalı"

Büyük, "Sonuç olarak, evdeki elektrikli araba şarj istasyonu, aracın batarya kapasitesine, evin elektrik sistemine, soket türüne ve şarj istasyonunun kapasitesine bağlı olarak değişebilir. Uygun bir şarj istasyonu seçmek için, aracın kullanım özellikleri dikkate alınmalı ve profesyonel bir elektrikçi ile çalışılmalıdır." dedi.

"Doğaya katkı sağlayın"

Elektrikli arabalar ile birlikte yenilenebilir teknolojinin hayatımızda daha fazla yer alması gerektiğini belirten Büyük, "Elektrikli arabalar ve evlerde kurulacak istasyonlar ile birlikte sürdürülebilir enerjinin daha da fazla hayatımızda olması iklim değişikliğini olumlu yönde etkileyecektir. Doğaya bu şekilde katkı sağlayabiliriz." dedi.