İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8446
  • EURO
    48,6698
  • ALTIN
    5632.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçi yaşamını yitirdi
Güncel

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçi yaşamını yitirdi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçi yaşamını yitirdi.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 15:36 - Güncelleme:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçi yaşamını yitirdi
ABONE OL

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi 61 yaşında hayatını kaybetti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Handan İnci Elçi, 1964'te dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1986'da mezun olan Elçi, aynı üniversitede Prof. Dr. Zeynep Kerman danışmanlığında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Akademisyen, yazar Elçi, 1993'ten sonra MSGSÜ Edebiyat Fakültesi'nde çeşitli düzeylerde dersler verdi.

Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı araştırma ve incelemeleriyle tanınan Elçi, 2017'nin sonunda kurulan Tanpınar Araştırma Merkezi'nin kurucu başkanıydı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.