05 Ekim 2020 Pazartesi 16:18 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 16:18

Mimarlar günü kutlama mesajları hakkında araştırmalar hız kazandı. Dünya Mimarlık Günü, 1985 yılından bu yana her sene Ekim ayının ilk Pazartesi günü, BM Dünya Konut Günü'ne paralel olarak kutlanıyor. Mimarlık günü bu sene 5 Ekim 2020'de kutlanıyor. Mimarlar günü kutlama mesajları ile 5 Ekim Dünya Mimarlık Günü'nü kutlayabilirsiniz. En güzel Mimarlar günü kutlama mesajları.

MİMARLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Mimar ve mimar adaylarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun!

Kentlere ruhunu veren mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun..

Sanatında sınır tanımayan mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun!

Bütün mimarların ve yurttaşlarımızın Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz.

Dünyamızı şekillendiren tüm #mimarların Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.

Yaşam alanlarımızı şekillendiren mimarların Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.

İnsan yaşamını kolaylaştıran meslektaşlarımın Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyorum.

Daha iyi bir Dünya’yı tasarlayacak olan mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü Kutlu Olsun.

Sağlıklı ve Mutlu Kentlerde Yaşamak Dileğiyle… Dünya Mimarlık Günü’nüzü Kutlarız.

Günümüzü ve geleceğimizi tasarlayan tüm mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.

Yaşam alanlarımıza tasarımları ile değer katan tüm mimarlarımızın “Dünya Mimarlık Günü” kutlu olsun!

Hayalleriyle bize konforlu bir yuva kazandıran tüm mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun!

Geçmişten geleceğe eserleriyle kentlerimize imzalarını atan tüm meslektaşlarımın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.

Dünyayı güzelleştiren, şehirlere anlam katan, geçmişten geleceğe köprü olan yapılarla Dünya Mimarlık Günü’nü kutlarız.

Hünerli elleriyle, yaşam alanlarımızla birlikte hayatlarımızı da güzelleştiren tüm mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.

Yaşamımızın vazgeçilmezi olan mimarlık kültürünü yaratanlar ve mimarlığı toplumla buluşturanlar için 7 Ekim Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.

Bugün Dünya Mimarlık Günü… Hayata güzel başlangıçlar yapmamızda büyük emeği ve katkısı olan değerli mimarların en özel günü kutlu olsun.

Kültürel değerlerimizden ilham alarak geleceğimizi eşsiz mimari eserlerle güzelleştiren mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü’nü kutlarız…

Unutulmamalıdır ki, Bir kentin mimari yapısı ve şehircilik anlayışı, o şehrin insanlarının kültür seviyesini gösterir. Dünya Mimarlık Günü Kutlu Olsun.

Küçük dokunuşları ile hayatlarımızda büyük etki yaratan, estetik yaklaşımları ile medeniyeti binalara sığdıran tüm mimarların Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun

Türkiye’nin inşasına önemli katkılar sunan ve insanımızın içinde yaşadığı yapıları, dayanıklılık, estetik ve kullanışlılık esasıyla tasarlayan mimarlarımızın “Dünya Mimarlık Günü” kutlu olsun.

“Mimarlar; Bir Kentte Yaşayan İnsanların Mutlu veya Mutsuz Olmasında Önemli Derecede Pay Sahibidirler. “mimarlık Mesleğini Hakkıyla İcra Eden, İnsanların Mutlu Olması Çabası İçinde, Tarihi Değerlerimizin Korunmasına Önem Gösteren Mimarların; Dünya Mimarlık Günü Kutlu Olsun..

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü ile ilgili sözler