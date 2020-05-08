08 Mayıs 2020 Cuma 09:33 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 09:33

İngiliz medyası tarafından İngiltere'nin yeni tip koronavirüsle mücadele için Türkiye'den ithal ettiği 400 bin tıbbi malzemeyi iade edeceği haberleri çıkmıştı.Çok geçmeden iddialar Hem Türkiye hem de İngiltere tarafından yalanlandı.

YALAN HABERİ PAYLAŞIP HAKARET ETTİ

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat da, yalan haberi paylaşarak, "İyi bakın, eğer ar kaldıysa, bu utançtır..." ifadesini kullandı.

PEŞ PEŞE YALANLAMALAR GELDİ

İngiliz medyasında yer alan, “Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına” yönelik haberler üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı, İngiltere'nin Türkiye tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığını teyit ettiğini bildirdi. Haberlere İngiltere Hükümeti'nden de yalanlama geldi. Yapılan açıklamada,

Açıklamada, "Özel firmanın siparişleri yetiştirememesi üzerine Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti." denildi.

İngiltere hükümetinin açıklamasında, Türk hükümetinin bu süreçte kendilerine çok yardımcı olduğu ve koruyucu giysi tedarikinde yardım etmenin yanı sıra ihracat iznini de hızlandırdığı kaydedildi.

BÜYÜKELÇİDEN DE AÇIKLAMA GELDİ: HABERLER DOĞRU DEĞİL

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, ülkesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Türkiye'den ithal ettiği 400 bin adet tıbbi malzemeyi iade edeceği iddiasını yalanladı.