Minguzzi ailesini tehdit davası: Mahkemeden sanık için mütalaa kararı

Bakırköy 42. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Mehmet Emin Uyan duruşmada yer almadı.

Yasemin Akıncılar Minguzzi beyanında, şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki avukatı Ersan Barkın ise olayın bir anonim hesaptan mağdur Minguzzi'nin maruz kaldığı yüzlerce tehdit eylemi içerisinde gerçekleştiğini, bu anlamda diğer tehditlerin bir parçası olduğunu, paylaşımın bağımsız bir paylaşım olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Sanık avukatı İbrahim Toprak ise sanığın paylaşımı yapmasında herhangi bir suç örgütünün yönlendirmesi olmadığını, ifadenin tehdit içermediğini ve müvekkilinin beraatini istediğini kaydetti.

Mahkeme, esas hakkında mütalaanın hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin sosyal medya hesaplarına ve posta hesaplarına oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi sonrası çeşitli zamanlarda vücut bütünlüğüne yönelik saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehditlerde bulunulduğu ifade ediliyor.

İddianamede, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan "Salvatore Guiliano" isimli rumuzlu hesap kullanıcısı sanık Mehmet Emin Uyan'ın Mattia Ahmet Minguzzi'nin resmini 24 Eylül 2025'te paylaşarak suç bildiren ifadelerle paylaşım yaptığı belirtiliyor.

Sanığın toplum nezdinde var sayılan yeni nesil suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehditte bulunduğunun tespit edildiği iddianamede yer alıyor.

İddianamede, sanık Mehmet Emin Uyan hakkında "var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.