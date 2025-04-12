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Minguzzi ailesini tehdit eden zanlı tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası Gümüşhane'de yakalanan şüpheli tutuklandı.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 19:57 - Güncelleme:
Minguzzi ailesini tehdit eden zanlı tutuklandı
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Cinayetin ardından sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşanlara yönelik çalışmalar kapsamında, Gümüşhane'de olduğu tespit edilen zanlı K.Y. gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

K.Y, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen K.Y, "birden fazla kişiyle tehdit" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

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